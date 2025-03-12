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Политика

Путин впервые после вторжения ВСУ приехал в Курскую область

22:57 12.03.2025

Владимир Путин приехал в Курскую область впервые с момента вторжения туда украинской армии. Он провел совещание на одном из пунктов управления Курской группировкой войск, переодевшись в камуфляж. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Кремль опубликовал видео с визита Путина. Во время совещания он заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова, который заявил, что российская армия освободила более 86% Курской области — 24 населенных пункта и 259 квадратных километров территории. По его словам, в некоторых местах российские войска вошли в Сумскую область, а также взяли в плен более 400 служащих ВСУ.

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Путин, в свою очередь, заявил, что необходимо полностью освободить Курскую область и «подумать о создании зоны безопасности» вдоль границы. Кроме того, он добавил, что Россия будет относиться к военнопленным как к террористам, а на иностранных наемников не будет распространяться действие Женевской конвенции. В то же время Путин отметил, что отношение к пленным должно быть гуманным.

Телеграм-канал Faridaily заметил, что Путин впервые с начала войны переоделся в военную форму. До этого он встречался с военными в костюме. Также, телеграм-канал обратил внимание, что на видеозаписи с совещания, которую опубликовал журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин, у Путина неестественно высокий голос, а изображение не совпадает со звуком. Позже в посте появилось обновление о том, что Кремль исправил звук и картинку.

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Накануне сообщалось, что российская армия подошла к окраинам Суджи. 12 марта «Медуза», ссылаясь на собственный анализ видеозаписей, сообщила, что город полностью перешел под контроль российских войск. Об этом же свидетельствуют данные OSINT-проекта DeepState. 

В то же время секретарь комитета Верховной Рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко отрицал полный вывод ВСУ из Суджи. Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко также опровергал эту информацию.

Позже Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский написал в своем телеграм-канале о «беспрецедентном количестве ударов» российской армии по Курской области, в результате которых, по его словам, Суджа оказалась почти полностью разрушена. Он добавил, что ВСУ «будут держать оборону столько, сколько это будет целесообразно и необходимо».

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