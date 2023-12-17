Путин пообещал Финляндии «проблемы» после вступления в НАТО

У России были хорошие отношения с Финляндией, но теперь будут «проблемы», заявил Владимир Путин: по его словам, из-за вступления страны в НАТО России придется концентрировать военных у границы.

«Проблем не было. Теперь будут. Потому что мы будем теперь создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения. Зачем им это надо, чушь какая-то просто», — сказал он. — Это они искусственно создают проблемы с нами, потому что не хотят такого конкурента в лице России иметь. Вот и все».

Также Путин заявил, что у России нет интереса в войне с НАТО. «У России нет никаких резонов, никакого интереса, ни геополитического, ни экономического, ни военного, — воевать со странами НАТО <...> У нас нет с ними никаких территориальных претензий друг к другу, нет желания испортить с ними отношения», — отметил он.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО в 2022 году. Финляндия вступила в альянс весной 2023 года.

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