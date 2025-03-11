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Политика

Лавров заявил о требовании Зеленского к США гарантировать ядерный удар по России

18:32 11.03.2025

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет мирного соглашения без гарантий безопасности от США, которые заключаются в применении ядерного оружия по России. Глава МИД назвал требования Зеленского несерьезными, передает ТАСС.

«Господин Зеленский публично заявляет, что не хочет никакого перемирия, пока американцы ему не дадут гарантии, что в случае чего они Россию разбомбят ядерным оружием. Он примерно так этот вопрос ставит», — сказал Лавров. 

По словам Лаврова, процесс мирного урегулирования «еще не начинался». Глава российского МИД сделал свое заявление, выступая перед журналистами после встречи с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Феридуном Синирлиоглом.

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Зеленский в феврале предположил, что США могли бы предоставить Украине ядерное оружие взамен согласия на членство в НАТО. Украинский президент назвал доступ к ядерному оружию альтернативным способом защиты от повторения российской агрессии.

Зеленский сказал, что в случае, если вступление в НАТО «затянется на годы, на десятилетия», то защитой Украины «от этого зла все это время» могло бы стать «возвращенное ядерное оружие и ракетные комплексы», а также финансирование миллионной армии и иностранный военный контингент.

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Владимир Путин считает условиями мира сокращение численности ВСУ, нейтралитет Украины и ее отказ от вступления в НАТО, международное признание аннексированных Россией регионов, а также влияние России на состав миротворческих сил, сообщило Bloomberg. Со ссылкой на источники в разведке западных стран издание утверждает, что, в случае неготовности США и Украины согласиться на его условия, Путин собирается продолжать войну.

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