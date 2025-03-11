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Политика

СМИ: Путин готов продолжать войну

16:23 11.03.2025

Владимир Путин выдвинул заведомо неприемлемые требования в преддверии мирных переговоров и осознает это, готовясь продолжать войну с Украиной, сообщили представители западных разведок Bloomberg. По их словам, Путин не намерен идти на компромиссы по вопросам о нейтралитете Украины, сокращении ее армии, территорий и участии иностранных миротворцев.

Оценка намерений Путина заставляет усомниться в том, что он серьезно настроен на переговоры о реалистичном и прочном мирном урегулировании, пишет Bloomberg. Эта оценка также расходится с мнением президента США Дональда Трампа, заявлявшего, что Путин хочет мира.

Путин готов продолжать воевать, пока не добьется своего, поскольку не видит стимулов отказаться от жесткой линии, которая уже долгое время определяет его подход к Украине, заявили источники Bloomberg.

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Главными требованиями Путина являются обязательство Украины соблюдать нейтралитет и отказ страны от стремления вступить в НАТО, международное признание притязаний Москвы на аннексированные регионы и согласование состава любых миротворческих сил. Кроме того, Путин в начале полномасштабного вторжения требовал «демилитаризации» Украины, то есть ограничения численности ее армии, пишет Bloomberg.

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Вопрос об участии миротворцев и требование «демилитаризации» станут важным пунктом преткновения, так как только адекватно укомплектованная и оснащенная армия способна обеспечения безопасность Украины, считают источники издания. Также Россия недавно возродила идею отката НАТО к состоянию 1997 года, до вступления в военный альянс Польши, Румынии и ряда других восточноевропейских стран, напомнило издание.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва «категорически против» любой сделки, которая позволит европейским войскам действовать в качестве миротворцев в Украине. «Мы не видим возможности для компромисса», — заявил Лавров. Он также исключил возможность остановки войны в Украине «по линии соприкосновения», сославшись на российскую Конституцию, согласно которой в состав России входят целиком четыре области Украины — Херсонская, Запорожская, Луганская и Донецкая.

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