EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

СМИ: санкции против российской нефти «начали сыпаться»

19:51 11.03.2025

Санкции США в отношении российского теневого флота «начинают сыпаться», простаивавшие более чем год танкеры пришли в движение, сообщило Bloomberg со ссылкой на данные спутникового отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Три внесенных в черный список танкера с грузом вышли из порта Находка, а к западу от порта снимаются с якоря еще несколько простаивавших судов, обратили внимание журналисты.

Согласно использованным Bloomberg данным, за четыре последних недели поток нефти из российских портов вырос примерно на 300 тысяч баррелей в день и стал самым высоким приростом с января 2023 года. Суточный объем отгрузки увеличился до 3,37 миллиона тонн, что является самым высоким показателем с ноября, отметили эксперты издания.

Меры против российского теневого флота, предпринятые администрацией предыдущего американского президента Джо Байдена, «имели удушающий эффект», сотни танкеров оказались в черному списке, пишет Bloomberg. Однако после прихода к власти Дональда Трампа ситуация изменилась, «потенциально открывая пути к ослаблению ограничений на российскую торговлю нефтью».

Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
Общество8 минут чтения

Сейчас на карту поставлена способность России доставлять нефть по всему миру и снижать выросшие расходы на транспортировку — эти расходы сокращают выручку от продажи нефти и способность государства финансировать войну, пишет Bloomberg.

Огромный флот теневых танкеров позволял обходить предыдущие санкции, установившие предельный потолок цены на баррель российской нефти. В теневой флот входят суда малоизвестных компаний из юрисдикций, «расположенных вдали от западных правительств» и избегающих пользоваться услугами западных компаний, объяснило издание.

О чем думают сторонники войны
О чем думают сторонники войны
О том, что в России она никому не нужна, как и они сами
Политика5 минут чтения

В январе уходящая администрация Байдена объявила о ряде ограничений, добавив в черный список 161 судно. Эти меры оказали сдерживающее влияние и к февралю сложилась ситуация, когда иностранные порты стали настолько часто отказываться принимать танкеры теневого флота, что суда простаивали в море с грузом на миллионы тонн российской нефти.

В марте стало известно, что советники Трампа прорабатывают варианты возможного ослабления наложенных на Россию санкций, включая ограничение цен на продажу нефти.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования