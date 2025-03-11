СМИ: санкции против российской нефти «начали сыпаться»

Санкции США в отношении российского теневого флота «начинают сыпаться», простаивавшие более чем год танкеры пришли в движение, сообщило Bloomberg со ссылкой на данные спутникового отслеживания судов и отчеты портовых агентов. Три внесенных в черный список танкера с грузом вышли из порта Находка, а к западу от порта снимаются с якоря еще несколько простаивавших судов, обратили внимание журналисты.

Согласно использованным Bloomberg данным, за четыре последних недели поток нефти из российских портов вырос примерно на 300 тысяч баррелей в день и стал самым высоким приростом с января 2023 года. Суточный объем отгрузки увеличился до 3,37 миллиона тонн, что является самым высоким показателем с ноября, отметили эксперты издания.

Меры против российского теневого флота, предпринятые администрацией предыдущего американского президента Джо Байдена, «имели удушающий эффект», сотни танкеров оказались в черному списке, пишет Bloomberg. Однако после прихода к власти Дональда Трампа ситуация изменилась, «потенциально открывая пути к ослаблению ограничений на российскую торговлю нефтью».

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Сейчас на карту поставлена способность России доставлять нефть по всему миру и снижать выросшие расходы на транспортировку — эти расходы сокращают выручку от продажи нефти и способность государства финансировать войну, пишет Bloomberg.

Огромный флот теневых танкеров позволял обходить предыдущие санкции, установившие предельный потолок цены на баррель российской нефти. В теневой флот входят суда малоизвестных компаний из юрисдикций, «расположенных вдали от западных правительств» и избегающих пользоваться услугами западных компаний, объяснило издание.

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В январе уходящая администрация Байдена объявила о ряде ограничений, добавив в черный список 161 судно. Эти меры оказали сдерживающее влияние и к февралю сложилась ситуация, когда иностранные порты стали настолько часто отказываться принимать танкеры теневого флота, что суда простаивали в море с грузом на миллионы тонн российской нефти.

В марте стало известно, что советники Трампа прорабатывают варианты возможного ослабления наложенных на Россию санкций, включая ограничение цен на продажу нефти.