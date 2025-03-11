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Общество

Россиянка отсудила компенсацию у МВД за ошибку в загранпаспорте

16:42 11.03.2025

Жительница Екатеринбурга отсудила у Министерства внутренних дел компенсацию за допущенную ошибку в загранпаспорте, из-за которой ее документ признали на границе недействительным. Об говорится в пресс-релизе Свердловского областного суда.

Сообщается, что в апреле 2024 года екатеринбурженка по имени Елена получила загранпаспорт и через два месяца купила для себя и своей дочери путевку в Анталию, которая обошлась ей в 178 тысяч рублей. По данным суда, женщина взяла отпуск, однако вылететь не смогла. При прохождении пограничного контроля в аэропорту «Кольцово» паспорт Елены признали недействительным из-за ошибки в машиночитаемой зоне.

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Спустя два дня после случившегося россиянке выдали новый паспорт и она все же отправилась на отдых вместе со своей дочерью. После возвращения домой женщина подсчитала издержки и обратилась с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. По словам Елены, из-за невнимательности сотрудников полиции ее отпуск сократился на три дня, она дополнительно потратила на трансфер и внесение изменений в документы по туру. 

Райсуд, как отмечается, частично удовлетворил исковые требования, взыскав с МВД в пользу Елены материальный ущерб в размере 73,7 тысяч рублей, а также по 20 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу пострадавшей и ее дочери. МВД в ответ обжаловало решение суда. В ведомстве заявили, что причиной выдачи документа с недостоверными сведениями стала «ошибка алгоритма формирования машиночитаемой зоны, которая не входит в зону контроля должностных лиц».

Свердловский областной суд, рассмотрев материалы дела, оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.

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Ранее еще одна россиянка отсудила у МВД компенсацию за сорванный отпуск. В январе 2025 года пресс-служба суда Октябрьского районного суда Архангельска сообщила, что в загранпаспорте женщины по ошибке был указан «мужской» пол. МВД обязали выплатить пострадавшей 165 тысяч рублей.

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