Воевавший за Украину брат вице-президента США рассказал о расстреле россиянами собственных солдат

Двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс, воевавший за Украину, рассказал в эфире CNN, что лично наблюдал за работой российских заградотрядов.

«Я лично видел, как они стреляли по своим собственным войскам. И, знаете, это не единичный случай. Это происходило достаточно часто, чтобы считать это политикой, если войска отступают», — рассказал Нейт Вэнс. Он участвовал в войне против российского вторжения почти три года.

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Нейт Вэнс предупредил, что США не следует «разбираться с Россией через американскую призму». «Раз политика этих людей позволяет есть своих, они без колебаний съедят американского президента или американского вице-президента. Им все равно, что мы думаем. Они не наши союзники, и никогда ими не будут, по крайней мере, в течение нескольких поколений», — объяснил Вэнс.

Ранее Нейт Вэнс в интервью французской газете Le Figaro раскритиковал своего кузена за публичную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме 28 февраля. Он назвал поведение Джей Ди Вэнса «непорядочным» и сообщил, что разочаровался в брате.

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В эфире CNN Нейт Вэнс вновь осудил брата за конфликт в Белом доме и сказал, что его «удивило» поведение вице-президента. Он заявил, что спор с Зеленским можно было провести за закрытыми дверями, а публично вести себя сдержаннее.

Мать вице-президента США Беверли приходится родной сестрой отцу Нейта. С 18 до 22 лет он служил в морской пехоте, а потом жил в Техасе и работал в нефтяной компании. В начале полномасштабного российского вторжения Нейт Вэнс записался добровольцем в украинскую армию, где служил до января 2025 года.