В Польше арестовали осужденную за торговлю человеческими органами украинку

Польские пограничники задержали в Пшемысле 35-летнюю гражданку Украину Ксению П., которую суд в Казахстане пять лет назад приговорил к 12 годам колонии за участие в торговле человеческими почками. Об этом сообщила на своем сайте городская прокуратура.

Представитель районной прокуратуры Марта Пентковска заявила, что пограничники задержали Ксению П. 6 марта, когда она пыталась пересечь границу Украины и Польши на поезде.

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По данным польских властей, Интерпол разыскивал Ксению с 9 ноября 2020 года, так как она должна была отбывать 12-летнее тюремное заключение в Казахстане. Суд вынес ей этот приговор по делу об участии в организованной преступной группе, которая занималась торговлей человеческими органами.

Международная преступная группа с 2017 по 2019 год проводила незаконные операции по изъятию тканей и органов у людей, а потом продавала их на «черном рынке», сообщила прокуратура Польши. Жертвами таких операций стали граждане Казахстана, Армении, Азербайджана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Таиланда. Всего преступники получили у потерпевших не менее 56 почек.

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Окружная прокуратура Пшемысля 7 марта провела допрос задержанной женщины, после чего попросила местный суд арестовать ее на неделю для последующей экстрадиции в Казахстан.

Ксения П. была задержана по «красному уведомлению» Интерпола. Агентство Reuters поясняет, что это специальный запрос организации к правоохранительным органам стран о предварительном аресте человека для его выдачи или аналогичного судебного разбирательства.