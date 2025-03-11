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Общество

ФСБ подозревает россиянина в подготовке отравлений российских военных

16:13 11.03.2025

Полицейские и сотрудники ФСБ задержали жителя Белгородской области по делу о госизмене, подготовке теракта и отравления российских военных. Пресс-релиз регионального отделения ФСБ опубликовало РИА «Новости».

В ФСБ считают, что задержанный 49-летний мужчина выполнял задания неназванной террористической организации. По версии следствия, он собирал и передавал информацию о передвижениях и дислокации российских военных в приграничной зоне, чтобы по ним наносили удары. Также силовики утверждают, что мужчина готовил теракт в городе Валуйки и «диверсию путем отравления российских военнослужащих».

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Следователи ФСБ завели уголовное дело по статьям о госизмене, приготовлении к диверсии, приготовлении к теракту, попытке участия в деятельности террористической организации и незаконном приобретении и хранении взрывчатки. За это мужчине может грозить пожизненное лишение свободы.

Осенью 2023 года силовики возбудили против 33-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова уголовное дело о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков. По версии следствия, Семенов под видом курьера привез на праздник отравленные 20-килограммовый торт и виски.

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Также той осенью ФСБ отчиталась о задержании жителя Барнаула по делу о госизмене и теракте. По данным спецслужбы, мужчина отравил воду, которую должны были выпить мобилизованные, и снял весь процесс на камеру. Силовики утверждают, что это видео он отправил украинцам, «занимающимся вербовкой россиян для организации терактов».

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