На живущего в России уроженца Мелитополя завели уголовное дело о теракте в отношении выпускников военного училища

Управление Следственного комитета по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело о теракте (пункт «а» части 3 статьи 205 УК) в отношении 33-летнего уроженца Мелитополя Егора Семенова. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

По версии следствия, в октябре 2023 года Семенов попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ). Мужчина якобы организовал для них доставку «алкогольных товаров и кондитерского изделия», в которых была большая доза неназванного медицинского препарата.

24 октября Армавирский городской суд арестовал Семенова на 15 суток за мелкое хулиганство. По словам силовиков, находясь на улице, он размахивал руками и ругался матом. Уже тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что после 15 суток Семенова могут арестовать по статье о терроризме.

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По информации издания, 21 октября выпускники АВВАУЛ отмечали 20-летие окончания училища в одном из ресторанов Армавира. Курьер, которым оказался уроженец Мелитополя Егор Семенов, доставил туда 20-килограммовый торт с эмблемой училища и коробки с виски. По его словам, он привез подарки от одного из выпускников, который сам не смог приехать на юбилей. При этом имя отправителя Семенов не назвал.

Выпускникам АВВАУЛ это показалось подозрительным, они сообщили о ситуации в ФСБ. Силовики заявили, что торт и виски были отравлены, а покушение на российских летчиков якобы организовали сотрудники Службы безопасности Украины. По словам источников «Коммерсанта», дело находится в производстве следственных органов ФСБ.

По данным СК, Семенов живет в России с 2015 года.

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