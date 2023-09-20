Житель Барнаула отравил воду, предназначавшуюся для военнослужащих

Житель Барнаула отравил воду, которую могли выпить мобилизованные. Его задержали и предъявили обвинение в покушении на госизмену и теракт. Об этом со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Алтайскому краю пишет РИА «Новости».

«Гражданин России 1981 года рождения через социальные сети инициативно вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс РФ и готовность поддержки украинских вооруженных сил. В качестве доказательства своих намерений мужчина отравил воду, предназначавшуюся для мобилизованных военнослужащих», — говорится в сообщении УФСБ.

Как сообщается, весь процесс мужчина снял на видео, которое позже отправил «представителям Украины, занимающимся вербовкой россиян для организации терактов». Военные не успели выпить отравленную воду.

«Преступный умысел жителя Барнаула своевременно пресечен оперативными сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в пресс-службе.

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