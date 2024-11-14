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Общество

Воспитателей детского сада обвинили в применении электрошокера к ребенку

15:07 14.11.2024

Семья из города Лермонтов в Ставропольском крае утверждает, что воспитатели в местном детском саду «Елочка» применяли электрошокер к трехлетнему ребенку. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на мать мальчика Анжелику.

По данным телеграм-канала, ребенок начал ходить в детский сад в апреле этого года. В июне там сменилась воспитательница, после чего у мальчика появились проблемы со сном, он начал кричать по ночам и больше, чем раньше, плакать. Тогда мать обнаружила на спине мальчика несколько ран. Через месяц она снова обнаружила раны на том же месте, которые, как утверждают знакомые семьи, похожи на следы от электрошокера.

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Анжелика потребовала от воспитателей объяснений, однако те не смогли ответить, откуда на теле мальчика появились раны. Родители ребенка осмотрели помещение, где находились дети, но не нашли в нем никаких предметов, которые могли бы нанести ему вред. 

Мать мальчика написала заявление в полицию. После этого сотрудники МВД потребовали провести экспертизу, которая подтвердила, что на спине у ребенка были ожоги. «Осторожно, новости» не сообщает, получил ли ребенок эти ожоги именно в результате применения электрошокера или каким-то другим способом.

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Телеграм-канал пишет, что семье отказали в возбуждении уголовного дела, а через месяц после обращения в отделе сменился следователь, который занимался делом ребенка. Обращения в прокуратуру и Следственный комитет также оказались безрезультатными.

Как заявила мать ребенка, ее удалили из родительских чатов, а родители других детей стали называть ее странной. После того как женщина решила предать ситуацию огласке и обратилась в СМИ, ее вызвали на допрос. Анжелика наняла адвоката и отметила, что теперь ее делу уделяется больше внимания. Сын женщины пока не ходит в детский сад, занимается с психологом и пьет лекарства.

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