Прокуратура массово судится со школами из-за карт без аннексированных регионов Украины

Российские прокуроры в 2023-2024 годах потребовали через суд от как минимум 52 школ в семи регионах закупить географические карты, на которых аннексированный Крым и четыре частично оккупированные области Украины обозначены как российские территории. Опубликованные решения судов проанализировала «Верстка».

Иски к школам прокуроры в разных регионах России аргументируют тем, что карты без оккупированных территорий Украины противоречат Конституции и федеральному закону «Об основных гарантиях прав ребенка». По мнению прокуроров, такие карты «формируют у несовершеннолетних обучающихся недостоверные знания о границе и территориальной целостности Российской Федерации».

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В одном из исков прокуратура утверждает, что карты с Крымом, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областями Украины в составе России помогут в профилактике «экстремистской деятельности». В другом — что такие материалы способствуют «межнациональному миру и согласию».

Перед подачей иска прокуратура обычно требует от школы устранить нарушение. По данным «Верстки», учебные заведения отказывались от закупки новых карт, ссылаясь на нехватку денежных средств.

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В двух делах, которые обнаружила «Верстка», прокуратура отказалась от исков, когда ответчики смогли быстро закупить «актуальные» карты и повесить их в кабинетах. Во всех остальных делах школы проиграли.

В 2023 году Госдума ввела административную ответственность за распространение географических карт, «оспаривающих» аннексию регионов Украины. При этом наказание не распространяется на тех, кто не преследовал цели «исказить государственные границы страны».