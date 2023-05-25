Госдума приняла законопроект о штрафах и арестах за распространение карт, «оспаривающих» границы России. Именно по таким картам будут сдавать ЕГЭ по географии в этом году

Госдума сразу во втором и третьем чтении приняла законопроект, предусматривающий ответственность за распространение географических карт России, которые «оспаривают» ее территориальную целостность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Речь идет, в частности, о картах, на которых аннексированные украинские территории не включены в состав России. Согласно закону, за распространение таких карт будут штрафовать на сумму до одного миллиона рублей или арестовывать на срок до 15 суток. А сами такие карты будут считаться экстремистскими материалами.

По мнению одного из авторов законопроекта, главы комитета Госдумы по безопасности Василия Пискарева, необходимость его принятия обусловлена «активным распространением карт и других изображений, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны».

Еще один соавтор документа, депутат от «Единой России» Анатолий Выборный, подчеркивал, что действие закона будет распространяться и на карты изготовленные до аннексии украинских регионов.

Однако позже в документ по инициативе Минюста внесли поправки, в которых говорится, что если изготовители и распространители карт не преследовали цели «исказить государственные границы страны», то на них ответственность распространяться не будет.

Карта России из демонстрационных материалов для ЕГЭ по географии 2023

Между тем, как следует из демонстрационных материалов ЕГЭ по географии 2023 года, опубликованных на сайте Федерального института педагогических измерений, принимать экзамен в этом году будут по картам, на которых в состав России входит аннексированный Крым, но не входят аннексированные в 2022 году Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская области Украины.

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