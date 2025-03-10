СМИ: Украина предложит «частичное перемирие» на переговорах с США

На грядущих переговорах в Саудовской Аравии Украина попытается убедить США возобновить военную помощь и обмен разведданными, предложив «частичное перемирие». Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь на собственные источники.

По их словам, «частичное прекращение огня», которое планируют предложить представители украинской делегации, будет касаться боевых действий в Черном море, нанесения ударов беспилотниками и дальнобойными ракетами. Один из собеседников издания пояснил, что таким образом Киев надеется вновь наладить отношения с Вашингтоном. По словам источника, Украина рассматривает прогресс в переговорах о прекращении огня «как услугу за услугу» в обмен на возобновление военной и разведывательной помощи от США.

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Как ожидается, встреча между представителями Украины и США состоится в городе Джидда в Саудовской Аравии 10 марта. Вашингтон на ней будут представлять глава Госдепартамента Марко Рубио, советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и посланник американского президента на Ближнем Востоке Стив Уиткофф. В свою очередь, в состав украинской делегации войдут глава офиса украинского лидера Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИДа Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

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Эта встреча станет первой после перепалки, которая случилась между президентом Украины Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома. После нее Трамп обвинил своего украинского коллегу в неблагодарности и нежелании заключить мир, а затем распорядился приостановить всю американскую военную помощь Украине, а также предоставление Киеву разведданных, которые ВСУ использовали в том числе при нанесении ракетных ударов.

Накануне Трамп, комментируя предстоящие переговоры, выразил надежду, что они пройдут хорошо. Кроме того, он заявил, что Вашингтон «почти» возобновил передачу Киеву разведданных.