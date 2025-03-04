EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Стая собак напала на восьмилетнюю девочку

11:08 04.03.2025

В Хакасии стая собак напала и покусала восьмилетнюю девочку, которая проходила через парк в школу. Ребенка госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел утром 3 марта в селе Шира. Сообщается, что около 10:30 восьмилетняя девочка проходила через парк «Юность», когда на нее напала стая собак. Ребенка спасла проходившая мимо женщина, которая услышала лай и отогнала агрессивных животных. 

Сообщается, что девочку госпитализировали со множественными укушенными ранами головы, лица, туловища и конечностей. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Муж 20 лет издевался надо мной
Муж 20 лет издевался надо мной
Он держал в страхе меня и детей, но я решила жить по-другому
Общество16 минут чтения

По предварительным данным, часть нападавших собак принадлежит женщине, которая проживает в частном доме возле парка, где произошло нападение. Местные жители рассказали, что животные часто убегают из дома и ведут себя агрессивно.

В Следственном комитете отметили, что хозяйку собак дважды привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований по содержанию домашних животных. В пресс-службе регионального СК уточнили, что сейчас собаки остаются на территории домовладения, а их дальнейшую судьбу решают совместно с администрацией сельсовета.

По факту произошедшего следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч.1, ст. 293 УК). «В рамках расследования будет установлена степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных», — сообщили в СК.

Итоги премии «Оскар-2025» 
Итоги премии «Оскар-2025» 
Фильм «Анора» стал главным триумфатором, но Юра Борисов остался без личной награды
Мир8 минут чтения

Прокуратура Хакасии, в свою очередь, начала проверку по соблюдению прав несовершеннолетних на обеспечение безопасных условий проживания.

В конце февраля две домашние собаки крупной породы напали на 9-летнего мальчика и разорвали ему лицо. По данным телеграм-канала 112, ребенка вертолетом доставили в больницу в тяжелом состоянии. В следственном комитете по Краснодарскому краю сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Хотят ли военные завершения войны?
Политика
Хотят ли военные завершения войны?
Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее
5 минут чтения
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Общество
Я был бизнесменом в Петербурге, а стал курьером в Тбилиси
Работа спасла меня от личного кризиса и дала чувство дома в эмиграции. А еще я стал получать в два раза больше
8 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования