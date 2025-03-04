Стая собак напала на восьмилетнюю девочку

В Хакасии стая собак напала и покусала восьмилетнюю девочку, которая проходила через парк в школу. Ребенка госпитализировали, возбуждено уголовное дело, сообщило следственное управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Инцидент произошел утром 3 марта в селе Шира. Сообщается, что около 10:30 восьмилетняя девочка проходила через парк «Юность», когда на нее напала стая собак. Ребенка спасла проходившая мимо женщина, которая услышала лай и отогнала агрессивных животных.

Сообщается, что девочку госпитализировали со множественными укушенными ранами головы, лица, туловища и конечностей. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

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По предварительным данным, часть нападавших собак принадлежит женщине, которая проживает в частном доме возле парка, где произошло нападение. Местные жители рассказали, что животные часто убегают из дома и ведут себя агрессивно.

В Следственном комитете отметили, что хозяйку собак дважды привлекали к административной ответственности за несоблюдение требований по содержанию домашних животных. В пресс-службе регионального СК уточнили, что сейчас собаки остаются на территории домовладения, а их дальнейшую судьбу решают совместно с администрацией сельсовета.

По факту произошедшего следственный отдел возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч.1, ст. 293 УК). «В рамках расследования будет установлена степень тяжести причиненного здоровью ребенка вреда и дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и ответственных лиц за организацию отлова и содержания безнадзорных животных», — сообщили в СК.

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Прокуратура Хакасии, в свою очередь, начала проверку по соблюдению прав несовершеннолетних на обеспечение безопасных условий проживания.

В конце февраля две домашние собаки крупной породы напали на 9-летнего мальчика и разорвали ему лицо. По данным телеграм-канала 112, ребенка вертолетом доставили в больницу в тяжелом состоянии. В следственном комитете по Краснодарскому краю сообщили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.