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Общество

Россиянка пыталась передать возлюбленному наркотики при поцелуе в суде

11:39 10.03.2025

Жительницу Новосибирска обвинили в попытке передачи наркотиков своему сожителю через поцелуй в здании суда, где рассматривалось уголовное дело против него. Об этом сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры. 

По версии следствия, в 2024 году россиянка приобрела наркотические средства у неустановленного лица посредством переписки в мессенджере. В сентябре она приехала в Кировский районный суд Новосибирска на заседание по уголовному делу, фигурантом которого значился ее сожитель. Мужчину завели в помещение суда в сопровождении конвоя и тогда женщина направилась к нему.

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В прокуратуре утверждают, что женщина поцеловала в губы своего возлюбленного и попыталась передать из своей полости рта в его полость рта наркотические средства. «Однако, преступление не было доведено до конца, поскольку действия злоумышленницы стали очевидными для сотрудника службы судебных приставов и были пресечены», — заявили в прокуратуре.

У женщины изъяли все наркотические средства, было возбуждено уголовное дело. Россиянку обвинили по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228 УК).

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В марте газета The Independent рассказала, что семья владельцев детского сада «Divino Niño» в Бронксе, США, была приговорена к десяткам лет тюрьмы за то, что хранила наркотики в игровой комнате. Несколько детей получили передозировку фентанилом, один ребенок умер.

Сообщалось, что при обыске игровой зоны, силовики нашли оборудование, часто используемое для упаковки наркотиков, а также готовые упаковки фентанила. В обвинительном заключении говорится, что совладелица детского сада Грей Мендес проигнорировала очевидные признаки тяжелой болезни детей и не предприняла никаких мер для их спасения. Исполняющий обязанности прокурора Мэтью Подольски заявил в суде, что Мендес подвергала детей опасности, позволяя им спать, играть и есть в комнате, где под их ногами было спрятано более 11 килограммов фентанила.

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