Блогера Александру Митрошину отправили под домашний арест

Чертановский суд Москвы назначил блогеру Александре Митрошиной меру пресечения в виде домашнего ареста по делу о неуплате налогов и отмывании доходов с помощью покупки недвижимости, сообщает корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Следствие требовало отправить Митрошину в СИЗО, а прокурор и адвокат просили о домашнем аресте.

Адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов заявил, что у его подзащитной нет никакой задолженности перед ФНС, это же подтвердила сама налоговая служба в справке от 8 марта. Мушаилов пояснил, что блогер заплатила в бюджет 666 миллионов рублей.

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«Я скажу простыми словами, я действительно признаю свои ошибки, не собираюсь препятствовать следствию, процессу. О том, что считается легализацией квартиры, была не в курсе, не отрицаю, что так и есть», — заявила Митрошина в суде. После заседания она сказала, что не планирует обжаловать решение о домашнем аресте.

Силовики задержали Митрошину 7 марта в аэропорту Сочи, когда она прилетела из Дубая. Она проживала в ОАЭ последние три года.

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По версии следствия, Митрошина не заплатила налоги на сумму около 127 миллионов рублей, а потом купила квартиру на часть этих средств. СК считает, что с помощью покупки недвижимости блогер пыталась легализовать преступный доход.

Когда СК впервые сообщил о неуплате налогов в 2023 году, Митрошина заявила, что погасила долг перед государством. Блогер объяснила это «ошибкой аутсорсинговой компании». Сегодня адвокат Мушаилов также настаивал, что Митрошина погасила долг, и для этого ей пришлось продать все свое имущество в России.