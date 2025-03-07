Блогер Александра Митрошина задержана по статье об отмывании доходов

В Краснодарском крае по делу об отмывании денег задержана блогер Александра Митрошина, сообщил Следственный комитет Москвы. По версии следствия, Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму около 127 миллионов рублей. Силовики планируют перевезти Митрошину в Москву для допроса.

Впервые СК сообщил о деле против Александры Митрошиной в 2023 году. В ответ блогер, которая тогда жила в Дубае, заявила, что выплатила все 127 миллионов рублей, когда узнала о деле.

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В январе Митрошина опубликовала пост, в котором сказала, что живет в Дубае уже три года. Близкий к силовикам телеграм-канал Baza утверждает, что Митрошина была задержана в аэропорту Сочи, когда прилетела из Дубая. За шесть часов до сообщения о задержании в ее блоге с почти тремя миллионами подписчиков появилось видео, в котором она оценивала разные явления словами «норм» или «стрем», в том числе она назвала «стремом» неуплату налогов.

Следствие считает, что Александр Митрошина с помощью сети ИП и упрощенной схемы налогообложения с октября 2020 по май 2022 года не выплатила налоги на сумму около 127 миллионов рублей. По версии СК, часть этих денег блогер потратила на недвижимость в Москве. Силовики считают, что таким образом она пыталась легализовать полученные средства.

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В 2023 году Следственный комитет завел против Митрошиной дело об уклонении от уплаты налогов (часть 2 статьи 198 УК РФ). Сегодня СК добавил, что подозревает блогера и в отмывании денег (пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК).

В онлайн-трансляции из Дубая в 2023 году Митрошина объяснила проблемы с уплатой налогов «ошибкой аутсорсинговой компании» и сообщила, что выплатила все 127 миллионов рублей государству. При этом блогер назвала сумму слишком большой и пообещала, что обжалует ее.