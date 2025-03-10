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Общество

Хинштейн объяснил свой отказ помочь пробиравшимся по газовой трубе в Суджу военным

18:47 10.03.2025

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн объяснил в своем телеграм-канале, почему отказался помогать служащему чеченского батальона «Ахмат» с позывным Моисей. По словам чиновника, военный не имел права напрямую писать его помощникам с просьбой предоставить кислородные баллоны.

Военный с позывным Моисей еще 1 марта упоминал, что ему «очень срочно» нужны кислородные баллоны и просил не спрашивать для чего. В последние дни он пишет об операции, в ходе которой российские военные приблизились к Судже по трубе газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород», по которой до 1 января Россия поставляла газ в Европу через территорию Украины.

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Сегодня утром Моисей пожаловался, что врио губернатора Курской области Александр Хинштейн отказался предоставить военным кислородные баллоны. «Отдинамили нас. Если что имейте в виду, эти ребята никакого отношения не имеют и помощи не оказывали», — написал военный, сейчас эта публикация удалена из его канала.

В ответ Хинштейн объяснил, что человек, который представился Моисеем, на самом деле просил передать баллоны, но отказался связаться по закрытой военной сети и официальных заявок не подавал. «Направлять помощь непонятно куда и кому, по телефонному звонку, мы не можем», — написал Хинштейн.

С врио губернатора согласился и командир «Ахмата» Апти Алаудинов. «Моисей, интересно, кто такой, чтоб он имел право обращаться напрямую к губернатору Курской области? И откуда губернатор Курской области должен знать, что Моисей — не укроп какой-то, а боец какого-то подразделения?» — сказал соратник Рамзана Кадырова.

После этого Моисей написал, что с ним «поговорили, отчитали, о субординации напомнили». Также он сообщил, что не оскорблял Хинштейна и будет соблюдать устав. Военный добавил, что теперь он «скучает по Крыму, где все намного проще».

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Некоторые Z-блогеры утверждают, что какая-то часть российских военных задохнулась или отравилась испарениями, пытаясь пробраться в Суджу по газопроводу. Сообщение о погибших во время этой операции переслал в свой канал и Моисей.

«Украинская правда» в субботу подтвердила со ссылкой на свои источники, что около 100 российских военных вышли из трубы газопровода в районе Суджи.

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