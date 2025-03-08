СМИ: Россия начала наступление в Курской области

Российские войска прошли по трубе газопровода и вышли в районе города Суджа в Курской области. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на неназванный источник и украинский блогер Юрий Бутусов в своем фейсбуке.

«Украинская правда» утверждает, что около сотни российских военных подошли к позициям ВСУ. Издание отмечает, что пока неизвестно, удалось ли российской армии дойти до самого города и что произошло с военными.

«Это не было неожиданностью, поскольку было известно об этой акции. Но [внимание командования] несколько дней назад было смещено в сторону Куриловки. Россияне несколько дней готовились к этой операции, прочищали КАБами зону, из которой будут выходить», — рассказал источник издания.

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В свою очередь, Бутусов пишет, что ситуация в районе Суджи обострилась и «требует немедленных решений командования». «Наши войска обеспечены боеприпасами, демонстрируют экстраординарный героизм и стойкость, но враг продвигается, не считаясь с потерями», — утверждает блогер. По его мнению, ВСУ потеряли выгодное положение в Курской области, а ранее успешная операция украинских войск «превратилась в сплошной героизм».

В то же время «Суспільне», ссылаясь на офицера ВСУ Мирослава Гая, сообщает, что украинское командование «умело применило заранее полученные разведданные о планах противника использовать подземные коммуникации магистрального газопровода “Прогресс” для диверсионной деятельности в Суджанском районе». Гай утверждает, что ВСУ удалось ликвидировать около 80% группы российских военных.

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Кроме того, информация о наступлении появилась в российских Z-каналах. Так, телеграм-канал «Два майора» написал о начале штурма Суджи. По его данным, в штурме принимают участие группа «Аида» спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк, подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, военнослужащие отряда «Ветераны» и батальона «Восток», а также 177-й отдельный гвардейский полк морской пехоты Каспийской флотилии.

В российском Минобороны отчитались о взятии населенных пунктов Викторовка, Николаевка и Старая Сорочина. Кроме того, о масштабном наступлении заявил командир «Ахмата» Апти Алаудинов в своем телеграм-канале. «Военкор» Евгений Поддубный написал, что российские войска начали наступление «непосредственно на Суджу».

The Telegraph сообщил, что в окружении в Курской области могут оказаться тысячи украинских военных, в то время как «РБК-Украина» утверждает, что командование ВСУ пока не планирует выводить войска из региона, а окружения войск пока нет.