Единоросса обвинили в похищении детей у бывшей жены

Бывшая жена депутата Госсовета Удмуртии от партии «Единая Россия» Виктора Дьякова Ульяна обвинила его в похищении их общих детей трех и четырех лет. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам Ульяны, в октябре Дьяков забрал из детского сада их сына без ведома женщины. У мальчика диагностировано расстройство аутистического спектра (РАС). После этого 4 декабря депутат в сопровождении нескольких человек ворвался в кафе, где Ульяна обедала вместе с дочерью. Девочку силой забрали у матери и увезли в неизвестном направлении на микроавтобусе. Ульяна утверждает, что не может связаться с Дьяковым, поскольку тот заблокировал экс-супругу и ее адвоката.

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«Осторожно, новости» пишет, что Ульяна подала на развод в 2023 году. По ее словам, она «не могла мириться с тиранией и абьюзом». Женщина утверждает, что бывший супруг неоднократно ее душил. В то же время против Ульяны возбудили три уголовных дела из-за того, что она якобы украла детей.

«В суде по разводу он говорил, что любит меня. При этом на тот момент он уже встречался с другой девушкой, которая теперь его жена. Дьяков раньше вообще не интересовался нашими детьми, а после суда решил шантажировать меня ими. Я не спорю, он папа, но когда какие-то люди в масках силой забирают ребенка и привозят ему, это уже странная отцовская любовь», — рассказала Ульяна.

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В то же время Дьяков заявил телеграм-каналу, что «говорить о “похищении” неуместно», и назвал бракоразводный процесс личным делом бывшей супружеской пары.

«Публичных обвинений было много, все они не имеют ни доказательств, ни простой логики. Мне жаль, что когда-то близкий для меня человек до этого скатился. Стараюсь не обращать внимания на высказывания, порочащие честь гражданина России и ветерана СВО. Пусть решает суд, других вариантов к сожалению нет. Дети дома, все у них хорошо!» — заявил Дьяков.

«Осторожно, новости» отмечают, что депутат ездит в зону военных действий в Украине и доставляет туда гуманитарную помощь.