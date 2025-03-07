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Криминал

Жену экс-мэра Сочи отправили в СИЗО за давление на свидетелей по делу мужа

08:56 07.03.2025

Мещанский суд Москвы изменил меру пресечения жене экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского Янине с домашнего ареста на содержание в СИЗО. Поводом, как пишет газета «Коммерсантъ», стали попытки Копайгородской надавить на свидетелей по уголовному делу, в рамках которого супругов обвиняют в присвоении земельных участков в Сочи.

О нарушении Копайгородской условий домашнего ареста, как пишет издание, заявили сотрудники ФСБ, осуществляющие оперативное сопровождение дела. По их словам, она контактировала со свидетелями и пыталась принудить их «к даче ложных показаний», «угрожая убийством и причинением вреда здоровью». Таким образом Копайгородская, по мнению следствия, хотела получить выгодные для нее показания, помешав расследованию. 

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Сама фигурантка обвинения в давлении на свидетелей отрицала, а ее адвокаты назвали их огульными и голословными. Однако, суд, проведя заседание в закрытом режиме, согласился с доводами следователя, которые поддержал и прокурор, заменив Копайгородской домашний арест на содержание в СИЗО. 

Бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского отправили под стражу 25 сентября 2024 года. 3 ноября того же года суд также избрал меру пресечения для Янины Копайгородской, отправив ее под домашний арест. Супругов обвинили в присвоении двух земельных участков в Сочи. Нанесенный ущерб следствие сначала оценило в 3,7 миллиона рублей, однако затем оценка была увеличена до 25 миллионов рублей.

Уже после заключения Копайгородского в СИЗО в деле появились новые эпизоды. Так, бывшему мэру вменили получение взятки в особо крупном размере, а его жене — посредничество в получении взятки. 

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