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Политика

СМИ: Трамп ограничил полномочия Маска

12:58 07.03.2025

Президент США Дональд Трамп вчера на заседании Кабинета министров сообщил чиновникам, что глава Департамента государственной эффективности (DOGE) Илон Маск может лишь консультировать их департаменты, но не принимать решения самостоятельно. Об этом сообщает Politico со ссылкой на двоих чиновников из администрации Трампа.

По данным Politico, Трамп созвал Кабинет министров специально для обсуждения работы DOGE. На этом заседании президент США объяснил главам департаментов, что они сами несут ответственность за свои ведомства, а не Илон Маск. Трамп добавил, что полномочия DOGE ограничены возможностью давать рекомендации департаментам, и ведомство не может в одностороннем порядке принимать кадровые и политические решения.

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Илон Маск присутствовал на этой встрече и, по словам источников, согласился с указанием президента. Чиновник, знакомый с ходом встречи, сказал, что на этом собрании Маск признал, что его департамент мог совершать ошибки.

После заседания Трамп на своей странице в Truth Social похвалил DOGE и Илона Маска за «невероятные успехи». При этом он отметил, что к работе по сокращению сотрудников подключатся недавно назначенные министры. По мнению Трампа, они «смогут очень точно определить, кто останется, а кто уйдет» и сравнил их работу со «скальпелем, а не топором».

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Ранее глава DOGE уже сталкивался с противодействием американских чиновников. Многие госслужащие решили не выполнять требования Белого дома, если сочтут их незаконными. Также у Маска возник конфликт с ФБР и Пентагоном, которые отказались отправлять его распоряжение отчитаться о работе.

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