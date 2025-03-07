Исследователи назвали число заболевающих раком шейки матки женщин в России

Рак шейки матки является одним из пяти самых распространенных онкологических заболеваний, которые выявляют у женщин в России, посчитал проект «Если быть точным». По его данным, ежегодно из-за этой болезни умирают шесть тысяч женщин.

Российские медики каждый год диагностируют рак шейки матки у более 15 тысяч женщин. Чаще всего болезнь диагностируют у женщин в довольно молодом возрасте — от 40 до 49 лет.

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Почти все случаи заболеваний связаны с заражением ВПЧ — вирусом папилломы человека, который может передаваться половым путем и прикосновениями в области гениталий. Защититься от этой болезни можно с помощью вакцинации, которая эффективна на 97-100%. Лучше всего ее получить до начала половой жизни в возрасте 9–14 лет, но можно вакцинироваться и позже.

Вакцина от ВПЧ включена в национальные календари прививок во многих странах, и власти активно информируют население о ее важности. В России же нет единого портала с региональными календарями, поэтому выяснить, какие вакцины в них входят и кто может получить их бесплатно, затруднительно.

Полный курс вакцинации россиянам обойдется в среднем в 30–40 тысяч рублей. В некоторых регионах прививка доступна бесплатно, однако родителям и подросткам не хватает широкого информирования.

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«Уже достаточно много людей знает о вакцинации от ВПЧ, но там, где она доступна бесплатно, все еще есть те, кто отказывается. Поэтому нужна просветительская работа как среди родителей, так и среди самих подростков, ведь с 15 лет решение о вакцинации они могут принимать сами», — заявила директор «Коллективного иммунитета» Антонина Обласова.

«Если быть» точным выяснил, что 81% из всех, кто привился бесплатно, живут всего в пяти регионах России — Москве, Челябинской и Свердловской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и Удмуртии. В большинстве регионов охват вакцинацией девочек 9–12 лет не превышает 5%, а в 15 субъектах в 2023 году не было сделано ни одной прививки.

