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Общество

СМИ: российский суд впервые запретил телеграм-канал

20:28 06.03.2025

Ленинский областной суд Смоленска запретил телеграм-канал писателя Михаила Зыгаря за «сведения против специальной военной операции», обратила внимание «Верстка».

Прокуратура Заднепровского района попросила суд запретить телеграм-канал Михаила Зыгаря, потому что в публикациях не было указания на статус «иностранного агента». Также, по мнению прокурора, публикации «формируют ложное представление о Вооруженных Силах Российской Федерации».

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Судья Пахоменкова в сентябре 2024 года постановила «немедленно» внести канал Зыгаря в реестр запрещенных адресов Роскомнадзора. Как отмечает «Верстка», этот адрес до сих пор не внесен в список. Будет ли он заблокирован на территории России, пока неизвестно.

Журналист Дмитрий Колезев предполагает, что это первый в России судебный запрет телеграм-канала. «Боюсь, это может быть прецедентом, на основе которого российские власти попробуют обкатать механизм блокировки отдельных каналов на территории России», — написал Колезев.

В конце декабря прошлого года Telegram по требованию стран Евросоюза заблокировал на их территории несколько российских государственных каналов «за нарушение местного законодательства». У пользователей в Европе перестали открываться телеграм-каналы агентства РИА «Новости», «Известий», «Российской газеты», Russia Today, «России 1»,  «Первого канала» и НТВ.

В ответ на блокировку официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала рассмотреть «симметричные меры». А создатель Telegram Павел Дуров отметил, что все телеграм-каналы западных СМИ продолжают свободно работать в России. «Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?», — написал Дуров.

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Ранее Telegram уже блокировал неугодные властям ресурсы, однако о судебных запретах известно не было. Например, в октябре 2021 года мессенджер заблокировал телеграм-канал ультраправого движения «Мужское государство». после того, как прокуратура потребовала признать сообщество экстремистским.

Во время выборов в Госдуму в сентябре 2021 года Дуров сообщил о блокировке телеграм-бота «Умного голосования». Сервис рекомендовал в каждом избирательном округе голосовать за одного оппозиционного кандидата, способного победить представителя «Единой России». «Важные истории» выяснили, что в том году Дуров часто летал в Россию, несмотря на свое обещание не возвращаться.

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