Павел Дуров 50 раз нарушил обещание не возвращаться в Россию

Создатель Телеграма и «ВКонтакте» Павел Дуров после отъезда в эмиграцию приезжал на родину не менее 50 раз, хотя десять лет назад сказал, что после отказа сотрудничать с властями ему «нет пути назад». Информацию о передвижении бизнесмена нашли в базе данных ФСБ «Важные истории».

Дуров продал свою долю «ВКонтакте» близким Алишеру Усманову людям и уехал из России весной 2014 года. В интервью изданию TechCrunch он заявил, что не планирует возвращаться. Через несколько дней предприниматель опубликовал список из семи условий, без выполнения которых «возвращение в Россию лишено смысла». В список вошли простые законы, выборные открытые суды, конкурсы на госдолжности, налоговая реформа, дестандартизация системы образования, федерализация и «отмена феодальных пережитков» вроде прописки, загранпаспорта и воинской повинности.

Осенью 2014 года Дуров на несколько дней приехал в Россию, заверив РБК, что сделал это только ради продажи еще одного своего актива, дата-центра ICVA.

«Важные истории» утверждают, что бизнесмен в 2015-2021 годах регулярно летал в Санкт-Петербург из Европы, а также ездил в Финляндию поездами РЖД. За первые два года Дуров бывал в Москве и Петербурге не менее 41 раза, сообщили журналисты со ссылкой на утечку данных ФСБ. Начиная с лета 2017 года, когда Роскомнадзор попытался заблокировать Телеграм, а ФСБ потребовала отдать ключи шифрования, создатель мессенджера «провел почти весь остаток года главным образом в России», сообщило издание.

С декабря 2017 по июнь 2020 года последовал большой перерыв в поездках, ссылается издание на базу данных. Но 18 июня бизнесмен точно был в Петербурге, поскольку вечером сел на самолет из Пулково в Белград, говорит запись о пересечении границы. Именно в этот день, 18 июня 2020 года Роскомнадзор объявил о прекращении блокировки Телеграма в России. Ведомство похвалило создателя мессенджера за «готовность противодействовать терроризму и экстремизму».

С лета 2020 и по осень 2021 года Дуров «жил между Россией, ОАЭ и Европой», утверждают «Важные истории». На этот период, напомнили журналисты, пришлась блокировка телеграм-бота «Умного голосования» и некоторых других оппозиционных проектов в мессенджере — во время выборов в Госдуму.

В апреле 2024 года долларовый миллиардер Дуров дал интервью бывшему ведущему телеканала Fox Такеру Карлсону, где рассказал, что не посещает «крупные геополитические державы» вроде России, Китая или США.

В августе 2024 года, на визиты Дурова в Россию намекнула мать трех из пяти детей миллиардера Ирина Болгар. Женщина рассказывала, что бизнесмен приезжал к ней в Петербург в 2017 году, когда она родила второго их общего ребенка.

«Важные истории» сообщили, что использовали для отслеживания перемещений Дурова данные крупнейшей за все время утечки ФСБ, базы погранслужбы «Кордон». База появилась в сети не позднее 20 августа, рассказывал журналист-расследователь Андрей Захаров. Сейчас база скрыта из доступа. «Важные истории» заявили, что убедились в достоверности базы ФСБ, проверив маршруты случайной выборкой.

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