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Общество

Обвинившая Оксимирона в изнасиловании девушка подала заявление в СК

18:38 06.03.2025

Героиня подкаста «Дочь разбойника» Виктория, обвинившая рэпера Оксимирона в изнасиловании в 16-летнем возрасте, подала заявление в Следственный комитет, сообщил ее адвокат Константин Ерохин телеграм-каналу «Осторожно, новости». Полное имя пострадавшей издание не опубликовало. Позавчера в подкасте студии «Либо/Либо» и журналистки Насти Красильниковой под названием «Дочь разбойника» — «Творческий метод» об изнасиловании со стороны Мирона Федорова рассказала Вика Кучак.

Адвокат Константин Ерохин сказал, что Виктория попросила силовиков «проверить и допросить» рэпера. По какой именно статье подано заявление, в публикации не уточняется. Связанный с силовиками телеграм-канал Baza добавил, что Виктория К. направила заявления в СК и прокуратуру, а также потребовала допросить других пострадавших девушек.

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По данным Baza, адвокаты Виктории планируют обратиться к властям Великобритании с просьбой запустить отдельное разбирательство, потому что Мирон Федоров — гражданин Соединенного Королевства. Публикацию Baza репостнул телеграм-канал адвоката Константина Ерохина.

В подкасте «Творческий метод» Вика Кучак рассказала, что Оксимирон начал переписываться с ней в 2008 году, когда ей было 13 лет. По ее словам, Федоров писал ей «о своих фантазиях, абсолютно извращенных, отвратительных», а однажды сказал: «Слава богу, мы живем в разных странах, а то мне бы пришлось нарушить закон».

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Когда Кучак исполнилось 16 лет, она приехала на концерт рэпера в Уфе, а после концерта оказалась в квартире, которую музыкантам снимали организаторы. «Он уточнил, что он не нарушает закон. Хотя сейчас я открыто заявляю, что это было изнасилование, потому что три года грумить ребенка в 13 лет и потом заняться с ним сексом — это изнасилование. И это не было сексом двух взрослых людей, которые делают это по желанию», — рассказала Вика в подкасте.

Мирон Федоров покинул Россию после начала полномасштабного вторжения в Украину. В октябре 2022 года Минюст объявил его «иностранным агентом», а в мае 2024 его объявили в розыск по делу о нарушении правил деятельности «иноагента».

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