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Общество

Четверть школьников захотели изучать на уроках мемы

17:40 05.03.2025

Каждый четвертый школьник считает, что в его школе не хватает предмета, на котором подростки изучали бы мемы и интернет-тренды. По их мнению, такой урок был бы полезен не только учащимся, но и учителям. Об этом говорится в опросе, проведенном онлайн-школой Skysmart, с результатами которого ознакомилась «Афиша Daily». 

Издание не уточняет, сколько человек какого возраста и из каких регионов приняли участие в опросе. В его результатах также сказано, что треть респондентов хотели бы, чтобы в школе уделялось больше внимания информационным технологиям и робототехнике.

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Кроме того, еще 18% опрошенных рассказали, что им не хватает в школьной программе уроков по истории моды и стилю. На них они хотели бы научиться гармонично одеваться. 16% респондентов заявили, что хотели бы посещать уроки по финансовой грамотности и инвестициям. 13% опрошенных добавили, что они бы пошли на занятия по киноведению, чтобы научиться разбираться в жанрах кинематографа и режиссерах.

Среди других пожеланий школьников оказались психология отношений, дополнительные уроки английского, уроки макияжа, интеллектуальные игры и современная литература. Также подростки изъявили желание изучать другие иностранные языки, помимо английского. Лидером стали немецкий и китайский языки, за ними идут корейский, испанский, арабский и японский.

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Ранее стали известны результаты другого опроса, который проводил Исследовательский центр портала по поиску работы Superjob. В нем исследователи измерили «гостеприимство» российских регионов и выяснили, что жители Волгограда, Омска и Уфы больше других хотели бы увеличения потока туристов в их города.

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