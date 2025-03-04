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Общество

Названы «самые гостеприимные» российские города

20:57 04.03.2025

Большая часть жителей Волгограда, Омска и Уфы хотели бы, чтобы их города посещали больше туристов. Об этом сообщает Исследовательский центр портала по поиску работы Superjob. 

В опросе, который проводился с 18 января по 28 февраля этого года, принимали участие девять тысяч человек из числа экономически активного населения российских городов-миллионников. В Москве и Петербурге исследователи опросили по тысяче человек, в других городах — по 500 человек в каждом.

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Отмечается, что в самых «гостеприимных» регионах положительно к увеличению турпотока относятся более 60% местных жителей. При этом меньше всего желающих видеть на улицах своих городов туристов оказалось в Краснодаре, Новосибирске и Ростове-на-Дону — 41%, 47% и 53% соответственно.

«Транспорт перегружен, на дорогах постоянные пробки», — объяснили свои ответы опрошенные. При этом в тех же городах было больше всего людей, которые отрицательно ответили на вопрос о том, хотели бы они увеличения числа туристов.

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В Москве и Петербурге больше туристов хотели бы видеть 39% и 43% респондентов соответственно, а против увеличения турпотока высказался примерно каждый третий опрошенный. 

Исследователи Superjob отметили, что по сравнению с 2022 годом практически во всех регионах жители стали более гостеприимными. Особенно большую разницу в этом показателе зафиксировали в Омске — там заинтересованных в увеличении турпотока стало больше на 20 процентных пунктов, — Перми (на 17 п.п.), Воронеже (на 11 п.п.), Уфе (на 10 п.п.), Казани (на 9 п.п.), а также в Волгограде и Челябинске (на 8 п.п.).

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