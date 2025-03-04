Трампа хотят встретить в Конгрессе яйцами и хлопушками

Демократическая партия США собирается встретить первое выступление президента Дональда Трампа в Конгрессе протестом, форма которого обсуждается прямо сейчас, сообщило издание Axios со ссылкой на нескольких конгрессменов. Часть парламентариев выступает за использование реквизита вроде яиц, картонных коробок, хлопушек, красных карточек, а часть собирается бойкотировать заседание, пишет Axios.

Конгрессмены, которые предложили реквизит, планировали демонстрировать пустые коробки и яйца, чтобы напомнить о растущей инфляции. Некоторые собрались принести карманные книжечки конституции в знак того, что Трамп «нарушает конституцию, закрывая уполномоченные Конгрессом ведомства».

Представители партии рассказали Axios, что также рассматривался вариант с плакатами против Трампа и возглавляемого миллиардером Илоном Маском Департамента эффективности госуправления (DOGE). Часть демократов собиралась привести на выступление Трампа уволенных из-за действий Маска госслужащих.

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Некоторые представители парламентского меньшинства собирались прийти в одежде определенного цвета. Женщины-демократы предлагали друг другу прийти в розовом «в знак неповиновения президенту, которого многие презирают». Некоторые из темнокожих женщин предлагали надеть черное, «чтобы более точно передать мрачное настроение партии».

Сопредседатель внутрипартийной фракции «Украина» Марси Каптур намерен раздавать коллегам желто-синие галстуки и шарфы, узнали журналисты Axios. По их словам, некоторые конгрессмены собирались просто «сидеть с каменным лицом и отказываться хлопать во время всей речи Трампа».

Лидер Демократической партии в Палате представителей Хаким Джеффрис написал в письме к сопартийцам, что вместе с другими партийными лидерами намерен присутствовать на выступлении президента и «дать понять нации, что существует сильная оппозиционная партия, готовая, желающая и способная служить в качестве сдержки и противовеса».

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Джеффрис написал, что руководство демократов понимает — некоторые члены партии пропустят речь президента, так как некоторые коллеги призывали к бойкоту.

Не собираются присутствовать на выступлении Трампа один из самых высокопоставленных демократов в Сенате сенатор Пэтти Мюррей из штата Вашингтон и сенатор Рон Уайден, пишет Axios со ссылкой на свои источники.

Член Палаты представителей Бекка Балинт сообщила журналистам издания, что вместо мероприятия в Конгрессе примет участие в прямой трансляции движения «MoveOn» вместе с несколькими сенаторами-демократами. «Если я приду сегодня вечером, то услышу еще больше все той же самой лжи», — объяснила парламентарий.

Трамп собирался выступить перед обеими палатами Конгресса ночью с 4 на 5 марта, около 1:00 по московскому времени. Накануне американский президент написал в своей соцсети TruthSocial, что «завтрашний вечер будет долгим, я расскажу все как есть!»