Таксист напал на пассажирку с температурой из-за смены способа оплаты

Водитель сервиса «Яндекс Такси» в Москве напал на пассажирку, чье имя не уточняется, после того, как она поменяла в приложении способ оплаты поездки с карты на наличные. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

По словам девушки, она села в машину на Мосфильмовской улице и изменила способ оплаты. Проехав несколько минут, водитель потребовал оплатить поездку сразу, на что пассажирка ответила, что заплатит в конце поездки. Водитель в грубой форме потребовал, чтобы девушка вышла из машины.

Муж 20 лет издевался надо мной Он держал в страхе меня и детей, но я решила жить по-другому Общество 16 минут чтения

Пассажирка добавила, что в тот день у нее была высокая температура и озноб, поэтому она попросила довезти ее до конечной точки. Водитель продолжил поездку, однако вскоре он остановился и вышел из салона.

«Он вылетел, открыл заднюю дверь и стал говорить, чтобы я нахуй вышла из машины, и стал силой вытаскивать из такси, порвал куртку в двух местах. У меня на теле остались следы от пальцев, так сильно он меня схватил. У меня на телефоне был один процент, я чудом успела хоть что-то снять», — рассказала девушка.

Итоги премии «Оскар-2025» Фильм «Анора» стал главным триумфатором, но Юра Борисов остался без личной награды Мир 8 минут чтения

Пассажирка написала заявление в полицию. Она потребовала в частности возместить ей стоимость порванной куртки в 15 тысяч рублей.

«Осторожно, Москва» отмечает, что в «Яндексе» заявили о недопустимости агрессивного поведения в такси. В компании добавили, что ее представители находятся на связи с обеими сторонами конфликта и готовы сотрудничать с правоохранителями.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области таксист обокрал слепого пассажира и забрал у него почти полмиллиона рублей. В региональном управлении МВД сообщили, что это произошло в момент, когда пассажир попросил водителя самостоятельно перечислить себе плату за поездку.