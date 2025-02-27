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Криминал

Таксист украл у слепого клиента полмиллиона рублей

16:16 27.02.2025

В Белгородской области таксист подвез слепого пассажира, втерся в доверие и похитил у него 486 тысяч рублей, сообщило региональное управление МВД. Пассажир попросил водителя самостоятельно перевести плату за поездку с банковского счета через мобильное приложение, однако тот решил обмануть клиента, рассказали полицейские.

Некоторое время назад в отделение полиции Белгородского района обратился 36-летний житель села Стрелецкое, сообщив, что с его счета похитили крупную сумму. Он рассказал, что пользовался такси и «доверил водителю свой телефон с банковским приложением».

Полицейские нашли и задержали 43-летнего мужчину, который признался, что подвозил незрячего клиента из Стрелецкого и похитил деньги. По версии следствия, пассажир попросил списать у него со счета 200 рублей, но таксист вместо этого, «увидев на счете потерпевшего крупную сумму», перевел себе 200 тысяч рублей.

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Таксист записал свой номер в список контактов телефона пассажира и предложив обращаться за помощью, если потребуется, рассказали следователи. По их словам, незрячий мужчина позвонил таксисту в тот же день и попросил помочь с покупками. Водитель согласился, а затем «вновь воспользовался доверчивостью инвалида» и перевел с его счета еще 286 тысяч рублей.

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«Пропажа почти полумиллиона рублей обнаружилась после того, как знакомая потерпевшего увидела в его телефоне уведомления от банка о переводах крупных сумм», — рассказали полицейские.

Следственный отдел МВД по Белгородскому району возбудил по факту двух денежных переводов два уголовных дела — оба по статье «кража с банковского счета» (статья 138 УК). Задержанному грозит до шести лет лишения свободы, уточнили полицейские. Сейчас он отпущен под подписку о невыезде «и надлежащем поведении». В МВД сообщили, что задержанный вернул часть похищенных денег потерпевшему — 80 тысяч рублей.

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