В России захотели создать список разрешенных игрушек

Глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил на заседании оргкомитета всероссийского конкурса «Родная игрушка», что в стране нужно создать перечень игрушек, которые не будут противоречить «традиционным ценностям». Об этом сообщает ТАСС.

«Мы сейчас разрабатываем новую стратегию образования, концепцию, в том числе дошкольного образования. Потому что дошкольный период — один из основных этапов формирования всех основных психологических функций детей. Поэтому нам нужно [создать], как и в школе, перечень тех игрушек, которые будут поставляться в детские сады. Чтобы мы перечень утвердили для определенного возраста», — заявил Кравцов.

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По его словам, нужно создать механизм, с помощью которого игрушки с конкурса «Родная игрушка» будут попадать в магазины. Кравцов утверждает, что там до сих пор остались «противоречащие традиционным российским» ценностям игрушки.

Глава Минпросвещения добавил, что сейчас в детских садах и магазинах нет тех игрушек, которые «нужны детям», поэтому в России необходимо ввести «законодательное закрепление процедуры экспертизы игрушек». По словам Кравцова, нынешняя сертификация игрушек носит добровольный характер.

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Ранее в России предложили создать несколько других реестров. В частности депутат-единоросс Бадма Башанкаев выступил с идеей создать реестр народных целителей и обязать их получать медицинское образование. Также в конце января этого года стало известно, что в МВД обсуждали создание реестра ЛГБТ-персон и секс-работников. Последний ведомство хотело сделать публичным, однако источники в МВД рассказали, что у ведомства не хватает на это финансовых и человеческих ресурсов.