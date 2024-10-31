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Общество

В Госдуме захотели создать реестр народных целителей

20:52 31.10.2024

Депутат от «Единой России» и глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил создать в России реестр народных целителей и обязать их получать медицинское образование. Об этом сообщает РБК.

«Если ты вошел в регистр, то ты еще пройди дополнительное образование по медицине. Если тебя нет в регистре, то здесь уже основания для проверки со стороны правоохранительных органов», — заявил Башанкаев.

Депутат мотивировал свое предложение заботой о безопасности россиян. По его словам, народные целители, не имеющие медицинского образования и необходимых условий в кабинете не имеют права проводить инвазивные процедуры, например, иглоукалывание и мануальную терапию. 

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«Мы за народную медицину, но только если ей занимается ответственный человек с базисным медицинским образованием», — отметил Башанкаев. Он добавил, что в Госдуме постоянно занимаются проблемой регулирования деятельности таких людей, как народные целители, нутрициологи и медицинские блогеры.

Летом этого года Башанкаев предложил запретить вести медицинские блоги людям без профильного образования. «Нужны законодательные решения — четкие, ясные, справедливые… Медицинские блоги должны вести медики», — заявил тогда депутат.

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В октябре телеграм-канал Shot писал, что в РПЦ выступили с похожим предложением. Тогда священник и блогер Павел Островский предложил ввести тестирование и обязательную лицензию для «целителей» вроде Анатолия Кашпировского и Сергея Коновалова, назвав их мошенниками.  

Как пишет РБК со ссылкой на опрос ВЦИОМ, в России 32% населения прибегают к народной медицине наравне с традиционными способами лечения. Наибольшую популярность среди россиян приобрели лечение травами и продуктами пчеловодства, а также походы в баню, мануальная терапия и точечный массаж. 

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