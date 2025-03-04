Маск предложил Зеленскому уехать из Украины и получить амнистию

Глава Департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил, что украинский президент Владимир Зеленский может получить амнистию в «нейтральной стране» в обмен на «мирный переход к демократии» в Украине. Об этом он написал в принадлежащей ему соцсети X.

Маск ответил на пост пользователя, который написал, что Зеленскому якобы выгодно продолжение боевых действий, так как после их окончания он потеряет власть. «Выборы [президента в Украине] возобновятся, и он проиграет. Тогда его противник проведет расследование об отмывании денег, и его посадят в тюрьму», — предположил пользователь.

Маск согласился с ним и поделился этой записью на своей странице. «Правда. Как бы это ни было неприятно, Зеленскому следует предложить своего рода амнистию в нейтральной стране в обмен на мирный переход к демократии в Украине», — написал Маск.

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Миллиардер не в первый раз критикует Зеленского. Накануне он написал в своей соцсети Х, что украинский президент «хочет вечной войны» и «бесконечной коррупционной мясорубки». «Это зло», — написал он. Так бизнесмен отреагировал на заявление Зеленского о том, что до заключения мирного соглашения с Россией еще очень далеко.

«До соглашения о прекращении войны еще очень и очень далеко, и никто еще не предпринял эти шаги. Мир, который мы предвидим в будущем, должен быть справедливым, честным и, самое главное, устойчивым», — заявил Зеленский поздно вечером в воскресенье во время общения с журналистами в Лондоне.

Президент США Дональд Трамп назвал эти слова «худшим заявлением, которое мог сделать Зеленский». «Америка не будет долго с этим мириться!» — написал Трамп в своей соцсети Truth.

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В ночь на 4 марта администрация Трампа прекратила финансирование новых поставок оружия Украине и теперь рассматривает возможность заморозки поставок из военных арсеналов США. По данным The Wall Street Journal, эти шаги последовали после встречи Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Белого дома, где между ними произошла словесная перепалка, а подписание сделки по редкоземельным металлам было отменено.



