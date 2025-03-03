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Общество

Депутаты предложили запретить продавать алкоголь по воскресеньям

14:35 03.03.2025

В Госдуму будет внесен законопроект о запрете продажи алкоголя по воскресеньям, сообщил «Национальной службе новостей» зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов. Согласно идее законопроекта, воскресенье предложено начать официально называть еженедельным «День семьи и счастья». В этот день депутат счел нужным начать показывать по всем телеканалам утреннюю зарядку, передает информационное агентство.

Зампредседателя комитета Госдумы выступает автором законопроекта. По мнению депутата, россияне должны проводить воскресенье с детьми или, у кого детей еще нет, — «с женой, чтобы они появились».

Свинцов уверен, что в запрете продажи алкоголя по воскресеньям заинтересованы все россияне, так как «никто не захочет» столкнуться с водителем или врачом, который «все воскресенье бухал, и в понедельник утром пришел на работу». Запрет не будет распространяться на общепит и гостиничный бизнес, добавил автор проекта.

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Алкоголь не является предметом первой необходимости, поэтому отрицательного эффекта запрет розничных продаж не принесет, сказал депутат. «Пусть магазины и продавцы нам не высказывают свои опасения. Предлагаю продавать алкоголь в отдельных точках, с полностью непрозрачными витринами. Также надо ограничивать массовое дарение алкоголя», — сказал Свинцов.

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Он предложил ориентироваться на Вологодскую область и Бурятию, где с 1 марта действуют региональные законы об ограничении продажи алкоголя. На Вологодчине — алкоголь можно покупать только в будни с 12:00 до 14:00, а в Республике Бурятия — с 11:00 до 20:00, за исключением дней с полным запретом — во Всемирный день здоровья 7 апреля, в День семьи, любви и верности 8 июля и во Всероссийский день трезвости 11 сентября.

Согласно проведенному осенью исследованию аудиторской службы консалтинговой сети «Финэкспертиза», в прошлом году в первую тройку самых пьющих российских регионов Карелия, Сахалинская область и Чукотка. По количеству проданных на душу населения условных литров эти три региона примерно вдвое опередили средний по стране объем в 5,8 литра, уточнила «Финэкспертиза».

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