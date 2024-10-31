В России составили список самых пьющих регионов

Больше всего крепкого алкоголя в России с начала года покупали жители Карелии, Сахалинской области и Чукотки. По количеству проданных на душу населения условных литров эти три региона примерно вдвое опередили средний по стране объем в 5,8 литра, сообщило ТАСС со ссылкой на аудиторскую службу консалтинговой сети «Финэкспертиза».

В Карелии за январь — сентябрь в розницу было продано 12 литров спиртного с содержанием этилового спирта выше 25% на человека, уточнили представители консалтинговой сети. На Сахалине за те же девять месяцев было продано 11,1 литра, на Чукотке — 11 литров.

В первую десятку самых пьющих регионов по версии «Финэкспертизы» также вошли республика Коми, Магаданская, Архангельская, Вологодская, Мурманская области, Камчатский край и Ненецкий автономный округ. Продажи крепкого алкоголя в этих семи субъектах Федерации колебались в диапазоне от 8,91 до 10,51 литра на человека, сообщило ТАСС.

Самые низкие объемы продаж крепкого спиртного на человека «Финэкспертиза» зафиксировала на Северном Кавказе, а также в Туве, Адыгее и Саратовской области. В Чечне объем продаж на душу населения оказался близок к нулю (0,04 литра). В соседних Ингушетии и Дагестане — 0,27 и 1,07 литра соответственно.

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Согласно результатам исследования, Северо-Кавказский федеральный округ показал самый низкий объем потребления крепкого алкоголя — 1,5 литра на человека. Федеральными округами с самыми высокими средними продажами оказались Дальневосточный и Северо-Западный (7,4 литра), сообщило ТАСС со ссылкой на «Финэкспертизу».

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Власти Вологодской области хотят сократить время продажи алкоголя в рознице до двух часов в сутки (с 12:00 до 14:00). В Чечне с 2016 года действует запрет торговать спиртным крепче пива за пределами двухчасового интервала — с 8:00 до 10:00. В России нельзя торговать любым алкоголем по ночам, с 23:00 до 8:00. Власти регионов могут менять это время, но только в сторону сокращения.