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Общество

Вечеринку в детском санатории сорвали из-за обвинений в «пропаганде ЛГБТ»

20:51 03.03.2025

Активисты ультраправой организации «Русская община» ворвались на территорию детского санатория «Дружба» в подмосковном Пушкино, где проходила вечеринка «Холодок», вдохновленная американским фестивалем Burning Man. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, активисты вызвали на место полицию и обвинили организаторов и участников вечеринки в «пропаганде ЛГБТ». Они утверждали, что во время вечеринки на стенах помещения были развешаны плакаты с нецензурной лексикой, «содомиты устраивали оргии и употребляли наркотики», а «разукрашенные мужчины ходили в женских юбках и платьях».

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«Осторожно, новости» пишет, что «Холодок» проводят в Подмосковье на протяжении нескольких лет. Организаторы вечеринки утверждают, что это мероприятие — не фестиваль, а лишь площадка, на которой люди сами решают, что им делать. 

Фестиваль Burning Man, которым вдохновлялись организаторы вечеринки, проходит ежегодно в пустыне Блэк-Рок в американском штате Невада. На сайте фестиваля сказано, что Burning Man — это «глобальная экосистема художников, деятелей искусства и организаторов сообществ, которые совместно создают художественные проекты, мероприятия и локальные инициативы по всему миру».

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Ранее стало известно, что представители «Русской общины» написали донос на самарскую сеть ресторанов «Sushkin sЫn». Они заявили, что владельцы сети «используют религиозные символы и ассоциации в названии и оформлении интерьера заведений, чем нарушают морально-этические и нравственные нормы верующих лиц». После этого Следственный комитет возбудил против владельцев ресторанов уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих.

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