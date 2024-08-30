Интерьер сети ресторанов «Sushkin sЫn» оскорбил религиозные чувства националистов

Следственный комитет после доноса активистов националистического движения «Русская община» возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих против владельцев самарской сети ресторанов «Sushkin sЫn». Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что бизнесмены использовали «используют религиозные символы и ассоциации в названии и оформлении интерьера заведений, чем нарушают морально-этические и нравственные нормы верующих лиц».

Публичный донос «Русская община» опубликовала в своем телеграм-канале, тегнув главу СК Александра Бастрыкина, врио самарского губернатора Вячеслава Федорищева и депутата Госдумы от Самарской области Александра Хинштейна. Активисты приложили скриншоты с сайта ресторанной сети, где видно, что в оформлении как минимум одного заведения использован портрет, напомнивший доносчикам изображение матери Иисуса Христа. По их мнению, отсылка в названии «Sushkin sЫn» к выражению «сукин сын» недопустима, «а использование Образа Богоматери и христианских символов поднимает проблему на новый, более опасный уровень».

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Губернатор на обращение публично не отреагировал. Депутат Хинштейн поддержал донос, назвал «лик Богородицы» главным элементом оформления ресторанов и добавил, что для полноты картины «не хватает только изображения самого Христа», возможно, «прямо на вывеске». По словам депутата, прокуратура начала проверку действий владельцев заведений.

Александр Бастрыкин поручил самарскому управлению СК докладывать ему о результатах расследования. По статье о «нарушении права на свободу совести и вероисповеданий» владельцам ресторанов грозит до года колонии и штраф размером до двухгодовой выручки.

Сеть состоит из двух заведений, в Самаре и Тольятти, и принадлежит Aram Group, небольшому ресторанному холдингу бизнесмена Арама Петросяна.

Вечером в день возбуждения дела, 29 августа, сайт Aram Group перестал работать, закрывшись плашкой «В разработке». Местные СМИ пишут, что оба ресторана «Sushkin sЫn» сняли вывески и закрылись как минимум на сутки ради «специального мероприятия».

В прошлом году Хинштейн добился демонтажа вывески самарского ресторана «Жуй». Депутату показалось, что первую букву названия можно прочитать по-другому. В мае по статье об оскорблении чувств верующих СК возбудил уголовное дело против организатора БДСМ-вечеринки в екатеринбургском доме офицеров.

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