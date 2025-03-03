Тренер по плаванию сломала ребенку позвоночник из-за забытого полотенца

В Петербурге в одном из детских садов тренер по плаванию избила ребенка из-за того, что он забыл принести на занятие полотенце. Об этом пишет местное издание 78.ру, ссылаясь на мать мальчика по имени Наталья.

По ее словам, сын пришел на очередное занятие, в конце которого выяснилось, что ему нечем вытереться, потому что полотенце он с собой не принес. Это привело тренера, чье имя не называется, в ярость.

Итоги премии «Оскар-2025» Фильм «Анора» стал главным триумфатором, но Юра Борисов остался без личной награды Мир 8 минут чтения

«Тренер сказала ребенку, что никто ему не поможет. Она схватила его и кинула на скамейку. Сыну разрезало ягодицу. Дети слышали, как он плакал», — рассказала Наталья, добавив, что из всего детсада на занятия по плаванию ходят только четверо — остальные дети отказались заниматься из-за грубого отношения тренера.

По словам матери, даже увидев, что у мальчика идет кровь, тренер не прекратила избиение, а затем заставила ребенка плавать с кровоточащей раной. Позже она все же отвела мальчика к медсестре, заявив, что ребенок сам расчесал царапину до крови.

Как пишет 78.ру, мать отвезла сына в больницу, где ему сделали МРТ и диагностировали компрессионный перелом позвоночника. По словам врачей, теперь ребенку придется носить специальный корсет.

Врачи настаивали на аборте, но я все равно родила Они ожидали, что ребенок умрет при родах или останется инвалидом. Но с моей дочерью все в порядке Общество 6 минут чтения

В середине февраля в одном из московских бассейнов в присутствии тренера едва не утонул семилетний мальчик. На видео, снятом камерами наблюдения, видно, что мужчина прогуливается вдоль бортика и смотрит в телефон, пока ребенок дольше минуты находится под водой, безуспешно пытаясь выплыть. В итоге мальчика спас случайный посетитель бассейна, а по факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.