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Общество

Тренер по плаванию сломала ребенку позвоночник из-за забытого полотенца

14:26 03.03.2025

В Петербурге в одном из детских садов тренер по плаванию избила ребенка из-за того, что он забыл принести на занятие полотенце. Об этом пишет местное издание 78.ру, ссылаясь на мать мальчика по имени Наталья.

По ее словам, сын пришел на очередное занятие, в конце которого выяснилось, что ему нечем вытереться, потому что полотенце он с собой не принес. Это привело тренера, чье имя не называется, в ярость.

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«Тренер сказала ребенку, что никто ему не поможет. Она схватила его и кинула на скамейку. Сыну разрезало ягодицу. Дети слышали, как он плакал», — рассказала Наталья, добавив, что из всего детсада на занятия по плаванию ходят только четверо — остальные дети отказались заниматься из-за грубого отношения тренера.

По словам матери, даже увидев, что у мальчика идет кровь, тренер не прекратила избиение, а затем заставила ребенка плавать с кровоточащей раной. Позже она все же отвела мальчика к медсестре, заявив, что ребенок сам расчесал царапину до крови.

Как пишет 78.ру, мать отвезла сына в больницу, где ему сделали МРТ и диагностировали компрессионный перелом позвоночника. По словам врачей, теперь ребенку придется носить специальный корсет.

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