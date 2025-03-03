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Общество

В России откроют реабилитационный центр имени фотографа Дмитрия Маркова

18:49 03.03.2025

Благотворительный фонд «Алиса», занимающийся проблемой социального сиротства, совместно с проектом «Выжившие», заключили договор аренды для подросткового реабилитационного центра имени фотографа Дмитрия Маркова, который умер в январе прошлого года в возрасте 41 года. Об этом сообщила глава фонда «Алиса» Екатерина Молчанова в своем телеграм-канале.

«Подростковый ребцентр — невероятно сложный проект, и, конечно, недешевый. Но безумно важный», — написала Молчанова. По ее словам, центр начнет свою работу в апреле этого года. Глава фонда назвала это «лучшим подарком на 43-й день рожденья» Маркова.

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Издание «7х7» отмечает, что «Алиса» и «Выжившие» запустили сбор средств на открытие реабилитационного центра в Нижнем Новгороде год назад. В его описании сказано, что центр будет помогать подросткам, употребляющим психоактивные вещества, и тем, кто столкнулся «с проблемой зависимости и сложностями с социальной адаптацией в обществе». 

«В России нет системной помощи подросткам, которые употребляют наркотические вещества и имеют когнитивно-поведенческие нарушения. Реабилитационные центры, куда люди с зависимостью могут обратиться за помощью, в основном рассчитаны на совершеннолетних», — добавили основатели центра. По их словам, за период с 2017 по 2022 год число подростковых смертей из-за употребления психоактивных веществ увеличилось в два с половиной раза.

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Дмитрий Марков был фотографом-документалистом. Он снимал репортажи из российских регионов и долгое время боролся с наркозависимостью. Вскоре после смерти фотографа его коллега рассказал, что ее причиной стала передозировка.

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