Умер известный псковский фотограф Дмитрий Марков 

Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42 году жизни. Об этом сообщает издание «Псковская губерния», ссылаясь на его друзей. Причина его смерти пока неизвестна.

В сообщении говорится, что Марков переехал в Порховский район, который находится недалеко от Пскова, из Московской области в 2005 году. Он сотрудничал со многими федеральными медиа. А в 2016 году стал одним из 15 фотографов, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 «Apple’s Taken on the iPhone».

«В последние дни Дмитрий испытывал давление со стороны читателей в соцсетях из-за позиции по отношению к своим друзьям, призванным на войну в Украине», — говорится в сообщении канала.

Сделанная Марковым фотография силовика на суде над Алексеем Навальным стала известной далеко за пределами России, пишет «Псковская губерния». Другое фото — стало обложкой для альбома музыканта SIROTKIN.

