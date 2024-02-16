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Умер известный псковский фотограф Дмитрий Марков 

20:46 • 16.02.2024

Известный псковский фотограф Дмитрий Марков умер на 42 году жизни. Об этом сообщает издание «Псковская губерния», ссылаясь на его друзей. Причина его смерти пока неизвестна. 

В сообщении говорится, что Марков переехал в Порховский район, который находится недалеко от Пскова, из Московской области в 2005 году. Он сотрудничал со многими федеральными медиа. А в 2016 году стал одним из 15 фотографов, которые участвовали в рекламной кампании iPhone 7 «Apple’s Taken on the iPhone». 

«В последние дни Дмитрий испытывал давление со стороны читателей в соцсетях из-за позиции по отношению к своим друзьям, призванным на войну в Украине», — говорится в сообщении канала. 

Фото: Дмитрий Марков

Сделанная Марковым фотография силовика на суде над Алексеем Навальным стала известной далеко за пределами России, пишет «Псковская губерния». Другое фото — стало обложкой для альбома музыканта SIROTKIN. 

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