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Новости

Москвичам пообещали экстремально теплую погоду на 8 Марта

10:36 03.03.2025

Воздух в Москве 8 и 9 марта прогреется до рекордных значений. Об этом, как пишет РБК, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, к концу недели в столичный регион придет «настоящее апрельское тепло», а температура воздуха будет колебаться от девяти до 14 градусов по Цельсию. Таким образом, практически наверняка будет побит температурный рекорд установленный для 8 марта в 2020 году. Тогда воздух в Москве прогрелся до 8,6 градуса.

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Тишковец не исключил, что новый температурный рекорд будет зафиксирован и 9 марта, а Москва к этому моменту полностью избавится от снега. «При таком сценарии к субботе от снежного покрова не останется и следа», — отметил он.

При этом в течение недели москвичам не стоит рассчитывать на хорошую погоду, предупредил Тишковец. По его словам, во вторник, среду и четверг погода продолжит ухудшаться. При этом прогнозируются снег и дождь, а температура будет колебаться от минус двух до плюс шести градусов по Цельсию.

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Ранее о приходе в Москву аномально теплой весны сообщала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в марте, апреле и мае температура будет выше климатической нормы. 

«Какого-то экстремального тепла в весенние месяцы можно ждать только, наверное, в самом начале весны. Ведь действительно положительная температура в марте, как правило, приходит только в последней декаде месяца, а тут мы будем ощущать ее уже с первых чисел весны», — рассказала синоптик. 

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