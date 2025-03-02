Великобритания и Франция готовят свой мирный план по Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в интервью Би-би-си заявил, что он рассчитывает разработать новый план мирного урегулирования войны между Россией и Украиной. Стармер упомянул, что к работе также привлечена Франция, а в перспективе смогут присоединиться «одна или две другие стороны».

Решение разработать собственный план Великобритания приняла после неудачных переговоров между президентом и вице-президентом США Дональдом Трампом и Джей Ди Вэнсом, а также президентом Украины Владимиром Зеленским, которые закончились публичной перепалкой и отменой подписания договора о редкоземельных металлах.

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Стармер заявил, что план будет разрабатываться «вместе с Украиной» и будет содержать в себе условия прекращения боевых действия, а США его покажут только после завершения работы. Политический редактор The Times Стивен Суинфорд отметил, что Стармер видит Великобританию в качестве «моста» между Украиной и Трампом.

Премьер-министр Великобритании, по мнению Суинфорда, разрабатывает план «Б», который может быть задействован в случае отказа США от предоставления гарантий безопасности Украине. Стармер желает создать общеевропейскую коалицию желающих предоставить такие безопасности для Украины.

1 марта Великобритания объявила о новом пакете помощи Украине — он включает в себя 2,7 миллиарда евро, выделенных в кредит на 30 лет с погашением за счет прибыли от замороженных российских активов. В этот же день президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможном выделении Украине масштабного пакета помощи от стран ЕС на «сотни миллиардов евро», решение об этом Евросоюз может принять на саммите 6 марта.

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Европейские лидеры пытаются восстановить контакт между Зеленским и Трампом, как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Но администрация Белого Дома требует от президента Украины публичных извинений, он же уже заявил, что не считает себя виноватым перед Трампом.