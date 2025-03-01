Зеленский отказался извиняться перед Трампом

Владимир Зеленский не считает, что он должен извиняться перед Дональдом Трампом, об этом президент Украины заявил в интервью Fox News. Ранее он поблагодарил президента и Конгресс США, а также народ страны за поддержку Украины.

Разговор президента Украины с Fox News состоялся через несколько часов после публичной перепалки в Белом Доме между Зеленским, Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом 28 февраля. Зеленский отметил, что уважает американского президента и народ страны, но не считает, что его делегация сделала «что-то плохое».

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Президент Украины также заявил, что не согласен с заявлением Трампа о том, что он не хочет мира. Зеленский отметил, что Украина «больше всех на свете не хочет воевать», но стране нужен «справедливый и долгосрочный мир».

Зеленский также отметил, что, по его мнению, без гарантий безопасности для Украины война не завершится. Он заявил, что народ и армия страны опасаются, что «Путин вернется завтра», поэтому без предоставления таких гарантий Украина не готова переходить к дипломатическому завершению конфликта. «Я не могу просто сказать: «Остановитесь». Никто не остановится», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины верит, что произошедшее в Белом Доме не станет препятствием для дальнейшего развития отношений между Украиной и США. «Наши отношения с Америкой можно восстановить, потому что это отношения не с президентами, это исторические, крепкие отношения между нашими народами», — отметил Зеленский. Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social заявил, что президент Украины «cможет вернуться, когда будет готов к миру».

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Сразу после завершения встречи в Белом Доме Зеленский в своем аккаунте в соцсети X поблагодарил президента США за поддержку Украины и встречу. На данный момент он, как утверждает «Новая газета Европа», уже покинул США и направляется в Великобританию.