Россиянка задохнулась во время конкурса по поеданию блинов

Жительница Красноярского края умерла во время сельского конкурса по скоростному поеданию блинов, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные управления МВД по Красноярскому краю и данные источников. Окружающие не смогли оказать ей помощь, а затем накрыли тело и продолжили отмечать Масленицу.

36-летняя Наталья участвовала в одном из конкурсов на празднике в селе Березовском Курагинского района и, как отмечают журналисты, приехала к местному дому культуры из другого населенного пункта. Она приняла участие в одном из конкурсов, победитель которого должен был съесть больше всего блинов за две минуты. Наградой за победу организаторы объявили термос.

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По данным «Комсомольской правды», женщина почти не разжевывала блины, и подавилась одним из них. Бригады скорой помощи на месте не оказалось, а попытки местных медиков самостоятельно освободить дыхательные пути Натальи не принесли результата. Вызванная из ближайшего райцентра машина скорой помощи прибыла только через полчаса — женщина к тому моменту была уже мертва. Участники праздника накрыли тело и продолжили отмечать Масленицу.

Пресс-служба регионального управления МВД подтвердила журналистам информацию о смерти женщины, но не предоставила информации о причинах гибели, сославшись на необходимость проведения дополнительных проверок и экспертиз.

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