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Общество

Россиянка задохнулась во время конкурса по поеданию блинов

16:56 01.03.2025

Жительница Красноярского края умерла во время сельского конкурса по скоростному поеданию блинов, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на данные управления МВД по Красноярскому краю и данные источников. Окружающие не смогли оказать ей помощь, а затем накрыли тело и продолжили отмечать Масленицу.

36-летняя Наталья участвовала в одном из конкурсов на празднике в селе Березовском Курагинского района и, как отмечают журналисты, приехала к местному дому культуры из другого населенного пункта. Она приняла участие в одном из конкурсов, победитель которого должен был съесть больше всего блинов за две минуты. Наградой за победу организаторы объявили термос.

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По данным «Комсомольской правды», женщина почти не разжевывала блины, и подавилась одним из них. Бригады скорой помощи на месте не оказалось, а попытки местных медиков самостоятельно освободить дыхательные пути Натальи не принесли результата. Вызванная из ближайшего райцентра машина скорой помощи прибыла только через полчаса — женщина к тому моменту была уже мертва. Участники праздника накрыли тело и продолжили отмечать Масленицу.

Пресс-служба регионального управления МВД подтвердила журналистам информацию о смерти женщины, но не предоставила информации о причинах гибели, сославшись на необходимость проведения дополнительных проверок и экспертиз.

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