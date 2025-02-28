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Политика

Еврокомиссия предупредила о возможном сокращении мирового ВВП

18:25 28.02.2025

Суммарный валовой внутренний продукт всех стран мира может сократиться на семь процентов, если президент США Дональд Трамп введет пошлины в отношении товаров из ЕС, сообщил Валдис Домбровскис, вице-председатель Европейской комиссии — высшего органа исполнительной власти Евросоюза. Интервью с еврокомиссаром опубликовала испанская газета El Mundo.

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«Мы сожалеем о заявлении президента Трампа о том, что он намерен ввести тарифы против Европейского союза. Но на данном этапе нет никаких подробностей. Со стороны ЕС мы считаем такие тарифы необоснованными и неоправданными. Более того, они будут препятствовать экономическому росту как в ЕС, так и в США», — заявил Домбровскис, который также занимает в Европейской комиссии должность еврокомиссара по экономике.

Европейский чиновник заявил, что тарифы Дональда Трампа угрожают фрагментировать мировую экономику. Ссылаясь на Международный валютный фонд, он сообщил, что ограничение мировой торговли рамками отдельных экономических блоков приведет к сокращению мирового ВВП на семь процентов. По его словам, это равносильно полному исчезновению на мировом рынке совокупного ВВП Германии и Франции.

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Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия решила не реагировать на угрозы Дональда Трампа до тех пор, пока они не материализуются. В случае, если США все-таки введут 25-процентные пошлины, чиновники готовы принять «жесткие и соразмерные» контрмеры.

Дональд Трамп обвинил Евросоюз в желании «надуть» США, потому что он «не принимает» американские машины и другие товары в то время, как его страна импортирует товары из Европы. Президент США уже ввел санкции против Мексики и Канады, которые должны вступить в силу 2 апреля.

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