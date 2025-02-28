Россия и США обсудили возвращение прямых рейсов

Российские дипломаты попросили американских коллег рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами. Об этом Министерство иностранных дел России сообщило в отчете о вчерашней встрече с представителями Госдепартамента США в Стамбуле.

МИД заявил, что директор Департамента Северной Атлантики Александр Дарчиев, нзначенный сегодня послом России в США, обсуждал с заместителем госсекретаря США Сонатой Коултер работу посольств и консульств обеих стран и «пути преодоления многочисленных “раздражителей”, доставшихся в наследство от предыдущих американских администраций». ТАСС сообщает, что встреча продлилась шесть с половиной часов.

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Также МИД сообщил, что российская делегация предложила представителям США обсудить восстановление прямого авиасообщения «в интересах народов наших стран». Госдеп США в официальном сообщении о переговорах это предложение не упомянул.

Экс-президент США Джо Байден объявил о закрытии воздушного пространства США для российских самолетов 2 марта 2022 года, через неделю после начала полномасштабного вторжения России в Украину. До этого такое же решение принял Евросоюз.

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Сегодня Министерство иностранных дел сообщило, что Александр Дарчиев назначен новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки. С октября 2024 года российскую дипмиссию в США возглавлял временный поверенный в делах РФ Александр Ким.

Соната Коултер с июля 2023 года курирует в Госдепартаменте США политику в отношении России и Центральной Европы. В прошлом она работала заместителем политического советника в посольстве США в России.