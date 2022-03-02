Хроника войны с Украиной. День 7

На 2 марта запланирован второй раунд переговоров.
03:06
В Киеве прогремела серия взрывов. The Kyiv Independent сообщает, что их было четыре — два последних раздались у станции метро «Дружба народов», в нескольких километрах от центра города.
02:59
Студентов Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова согнали на митинг в поддержку президента Владимира Путина, пишет «Новая газета» со ссылкой на источник на месте события.
По его словам, студентам не говорили об акции заранее. Сотрудники администрации вуза «зашли на пары к некоторым группам, раздали атрибутику и вывели на улицу».
«Новая» со ссылкой на фотографии с акции пишет, что студенты стояли с флагами России и вуза, а в руках держали футболки с портретом Путина и надписью #МыКомандаПрезидента. У главного входа в университет вывесили транспаранты с георгиевской лентой и словами #НамНеСтыдно.
Проректор КБГУ Султан Геккиев публиковал в сториз фотографии с акции. А до этого там же он размещал снимки людей, которые высказались против войны в Украине, и добавлял хештеги #ЕйСтыдно или #ЕмуСтыдноЧтоОнРоссиянин.
02:28
Попавшие под санкции Евросоюза банки отключат от международной платежной системы SWIFT 12 марта, передает ТАСС.
02:09
01:56
Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан начал расследование российского вторжения в Украину, сообщается на сайте суда. Он предполагает, что совершались военные преступления и преступления против человечности.
«Несколько минут назад я уведомил президиум МУС о своем решении немедленно приступить к активному расследованию ситуации. Наша работу по сбору доказательств уже началась», — сообщил Хан.
Ранее прокурор объяснял, что Украина — не государство-участник Римского статута (страна не ратифицировала документ) и поэтому сама не может обратиться к офису прокурора. В связи с этим Хан просил государства-участники Римского статута поддержать его запрос в президиум суда о расследовании — на сегодняшний день он получил поддержку от 39 стран.
01:24
Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина погибла при обстреле Харькова, сообщает секретариат ОБСЕ в Вене.
«Марина была убита, когда доставляла продукты для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий», — сказано в сообщении.
00:28
Немецкие власти конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова, после того как он попал под санкции Евросоюза, пишет Forbes со ссылкой на три источников в яхтенной индустрии.
Речь идет о яхте Dilber стоимостью почти 600 миллионов долларов. Корабль сейчас находится в Гамбурге.
Усманов купил яхту в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила ее по индивидуальному заказу больше четырех лет.
00:09
Британская рок-группа Placebo отменила свое выступление в Москве на фестивале Park Live, которое должно было пройти в июле.
Группа высказалась против войны в Украине: «Наши сердца с народом Украины. Вы постоянно в наших мыслях».
Также в заявлении Placebo говорится о том, что группа устраивала туры по России на протяжении 20 лет: «Это душераздирающе видеть страну, которую мы любим и в которой у нас много друзей, втянутой в этот кошмар. Мы знаем — подавляющее большинство россиян выступают против этих варварских действий».
23:14
На Россию никто не нападал, напала она сама. Это не борьба с нацизмом. Это ложь и оскорбление истории России и Украины, оскорбление памяти наших предков, которые плечом к плечу сражались с нацизмом.Президент Франции Эмманюэль Макрон
22:55
В магазине игр Steam ограничили способы оплаты для пользователей из России — для этого можно выбрать только PayPal или внутренний кошелек магазина, пишет DTF.
22:30
Украинская железная дорога (Укрзалізниця) обвинила российских военных в авиационном ударе по Южному вокзалу в Киеве. Предприятие отметило, что на вокзале проходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.
Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis. Здание вокзала устояло и не получило значительных повреждений. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.
По словам советника главы МВД Антона Геращенко, в результате случившегося разорвало крупную теплотрассу и часть Киева может остаться без тепла.
22:05
«Интерфакс-Украина»: на киевском вокзале произошел сильный взрыв. «Украинская правда» пишет, что взрыв произошел неподалеку от подземного перехода Южного железнодорожного вокзала.
22:04
Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Oracle написал в твиттере, что уже приостановил работу в России.
21:59
Минобороны России объявило о создании штаба по гуманитарному реагированию для помощи населению Украины. Российские войска намерены обеспечить украинцев питанием, водой и вещами первой необходимости, а также создать гуманитарные коридоры для выхода из зон боевых действий.
21:48
Крупнейшая европейская сеть магазинов одежды H&M также приостановила работу в России.
21:35
Роман Абрамович объявил о продаже «Челси». Все средства пойдут в фонд помощи жертвам войны в Украине.
21:32
США объявили о новом пакете санкций против России и Беларуси. В России ограничения затронут оборонный сектор, а также поставки оборудования для нефтепереработки. Помимо этого США закроют небо для российских самолетов. На Минск наложены ограничения по импорту высокотехнологичных товаров.
20:51
РБК: на совещании в Минтрансе для сохранения самолетов иностранного производства у российских компаний обсуждалась возможная национализация лайнеров
20:17
Генассамблея ООН приняла резолюцию, чтобы потребовать от России прекратить военные действия на Украине и вывести войска. За проголосовала 141 страна, против — 5 (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея), 35 стран воздержались.
20:08
Би-би-си опубликовало подробные карты трех направлений вторжения российских войск на Украину.
19:59
Количество задержанных на антивоенных протестах в России за неделю превысило семь тысяч человек.
19:48
Минобороны России впервые за неделю войны озвучило собственные данные о потерях. В ведомстве подчеркнули, что ни срочники, ни курсанты в «специальной операции» не участвуют.
19:28
По словам главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского, украинская сторона приедет только утром 3 марта.
19:25
«Роскосмос» дал Лондону два дня на прекращение государственного участия в проекте спутникового интернета OneWeb. В противном случае глава корпорации Дмитрий Рогозин пригрозил отменить запуск.
19:13
Грузия вслед за Украиной собралась подать заявку о вступлении в Евросоюз.
18:53
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян назвал войну «чудовищной», но отверг призывы «немедленно встать на броневик и громко обозначить свою позицию». Он напомнил, что руководство «Яндекса» должно защищать «сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод».
18:40
Проект «Роскомсвобода», который отслеживает реестры Роскомнадзора, написал о возможном начале блокировки YouTube в России. Пока заблокирован сервисный адрес, который используется для хранения картинок и других элементов.
Роскомнадзор отрицает блокировку YouTube.
18:34
Радио «Серебряный Дождь» изменило сетку вещания. Без комментариев.
18:27
Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал резервную трансляцию эфира «Эха Москвы» в интернете.
18:22
Сайт The Village заблокирован в России.
18:19
Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба выступил «против любой войны». Он подчеркнул, что до последнего не хотел высказываться «по теме событий на Украине», потому что «не эксперт в политике». «Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены», — добавил футболист.
18:11
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сказали, что «более 2000 погибших мирных граждан» — это оценочное суждение, точных цифр у ведомства нет.
18:08
«Русская служба Би-би-си» собрала список компаний, прекративших бизнес в России.
17:51
Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков перестали быть долларовыми миллиардерами, отмечает РБК.
17:37
В России продолжаются антивоенные протесты. В Екатеринбурге на митинге начались задержания и собравшиеся пошли шествием по городу.
17:20
Бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала остановить войну: «Обращаюсь ко всем русским и украинцам: нужно не разделяться, а объединиться друг с другом — без выяснения, кто патриот, а кто нет. Мы или осознаем все вместе, или уничтожим мир, после чего через страдания придём к пониманию того, что надо уметь принимать выбор других».
17:04
Главный редактор «Дождя» (объявлен «иноагентом») Тихон Дзядко уехал из России. «После незаконной блокировки сайта Дождя, аккаунтов Дождя в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой.Мы будем обжаловать все принятые в отношении Дождя решения и продолжим работать, частично — удаленно», — написал он.
16:48
Пискарев рассказал, как будет работать уголовное наказание за фейки о действиях российских войск:
- изготовление и распространение фейков — до 3 лет;
- распространение в интернете или в организованной группе — от 5 до 10 лет;
- в случае наступления опасных последствий — до 15 лет.
Для ускорения принятия поправок, их внесли ко второму чтению в другой законопроект. По словам Пискарева, документ будет принят во всех трех чтениях на ближайших заседаниях — первое из них запланировано на 4 марта.
16:36
Бывший руководитель сервиса «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова объявила об уходе из компании «в связи с тем, что Яндекс не отображает на главной странице yandex.ru информацию о том, что Российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных жителей».
16:33
Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев объявил, что в парламент внесен законопроект об уголовном наказании «за распространение фейков о действиях» Вооруженных сил. Никаких подробностей или текста законопроекта пока нет.
16:20
Давайте не будем действительно вступать в политические споры на работе, дома, в соцсетях. Они только выжигают силы, которые нам нужны, чтобы делать свое дело. Я считаю своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями.Глава Центробанка Эльвира Набиуллина — во внутреннем обращении к сотрудникам
16:08
ГСЧС: более 2000 украинцев погибли с момента нападения России, не считая военнослужащих
16:04
Центробанк запретил некоторым иностранцам выводить из России деньги на свои зарубежные счета, говорится в сообщении регулятора. По информации РБК, речь идет о гражданах тех стран, которые ввели санкции против России.
Россиянам (налоговым резидентам России) запретили выводить валюту в иностранные банки с 1 марта.
15:59
В Москве полиция закрыла мастерскую Partisan Press, где печатали антивоенные плакаты.
15:34
Последствия обстрела центра Харькова.
15:02
Евросоюз запретил передавать в Россию банкноты евро.
15:00
Шеф-редактор русской версии RT, фигурантка «болотного дела» Мария Баронова рассказала, что уволилась с канала.
14:44
Евросоюз отключил от системы SWIFT российские банки ВТБ, «Открытие», ВЭБ.РФ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия» и Совкомбанк.
14:38
Журналист Оз Катерджи опубликовал фотографии последствий вчерашней бомбардировки киевской телебашни, которую провели российские войска. Он написал, что, хотя телестанция находится непосредственно рядом с Бабьим Яром, сам комплекс памяти жертв массовых расстрелов не пострадал. В результате бомбардировки, по данным киевской мэрии, погибли пять человек.
14:30
Киев подтвердил, что переговоры продолжатся вечером 2 марта.
14:24
Российское правительство анонсировало отсрочку от армии и льготную ипотеку для IT-специалистов. Все IT компании освободят на три года от проверок и от налога на прибыль.
13:56
В соцсетях начали рассказывать о проблемах с оплатой покупок через Apple Pay, в частности, в «Ашане». Москвичка, попросившая не называть свое имя, рассказала «Холоду», что, когда оплата телефоном с карты «Тинькофф» не сработала, сотрудница кассовой зоны подошла и сказала, что работает только платежная система МИР. Телефоны пресс-службы «Ашана», указанные на сайте сети, также не работают.
В Альфа-банке сообщили, что его карты работают через Apple и Google Pay, но советовали иметь при себе физическую пластиковую карту на всякий случай.
13:45
Несколько российских мужчин рассказали «Медиазоне» (объявлена «иноагентом»), что перед вылетом за границу в аэропорту им устроили «собеседование», на котором спрашивали про отношение к войне с Украиной и президенту России Владимиру Путину. Неизвестные сотрудники силовых ведомств также требовали разблокировать телефон, чтобы посмотреть переписку и каналы, на которые люди подписаны в телеграме.
12:44
Другие реплики с утреннего брифинга Кремля.
12:32
Кремль: российская делегация вечером 2 марта будет на месте для второго раунда переговоров.
12:19
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригрозил убрать со старта ракету со спутниками OneWeb, которые обеспечивают доступ в интернет из любой точки планеты. Он потребовал от компании гарантий, что спутники «не будут использованы в военных целях». Ранее на Украину поставили приемники спутникого интернета Starlink от компании Илона Маска SpaceX.
12:13
Алексей Навальный призвал людей, «где бы вы ни были», выходить каждый день на акции против войны с Украиной.
11:58
Центробанк запретил выплачивать дивиденды за границу.
11:55
Украинское посольство в Москве.
11:54
УНИАН и «Украинская правда» сообщают о высадке десанта в аэропорту Николаева.
11:39
Bellingcat (объявлен «иноагентом») установил, что удар по центральной площади Харькова был нанесен крылатой ракетой, которая по своим очертаниям напоминает «Калибр». Такие ракеты есть на вооружении только у российской армии.
Ранее в Харьковской обладминистрации рассказали, что за последние сутки под обстрелами погиб 21 человек.
11:35
Российские войска подошли вплотную к городу Энергодар, где находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Сотрудники электростанции вышли на дорогу, чтобы не пропустить их, рассказал представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз.
Минобороны России ранее утверждало, что контролирует территорию вокруг АЭС.
11:26
В уральское издательство «ВК-медиа» после выпуска тиража с антивоенными призывами пришла полиция, передает Znak.com.
11:23
Российские СМИ сообщают противоречивую информацию о втором раунде переговоров с Украиной. Сначала источник «Интерфакса» сказал, что они сдвигаются к концу недели. Потом об отсрочке сказал собеседник ТАСС. Но затем РИА «Новости», так же не рассказывая, откуда поступает информация, написало, что переговоры могут все равно пройти вечером 2 марта.
10:40
Польская погранслужба рассказала, что в страну прибыли уже 453 тысячи беженцев с Украины. Общее количество беженцев, по данным ООН на 1 марта, достигло 677 тысяч человек.
10:32
Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников ответил на сообщения, что местная больница начала принимать только раненых российских солдат с Украины. При этом он ни разу не упомянул ни солдат, ни войну, ни Украину: «Мы продолжаем работать в прежнем режиме, никаких изменений не произошло».
10:22
«Вчера утром на площади Свободы мы все были харьковчанами… Вчера вечером нас всех бомбили в Киеве и мы все снова погибли в Бабьем Яру от ракетного удара, хотя весь мир обещал постоянно: больше никогда», — Зеленский выступил с утренним обращением к украинцам.
10:06
Российские войска взяли под контроль Херсон, утверждают в Минобороны России.
10:02
Ник Кейв отменил концерты в России и Украине, которые должны были пройти летом.
«Наши мысли и любовь храброму народу Украины, их героическому лидеру и всем тем, кто страдает от этой бессмысленной войны. Украина, мы с тобой и со всеми в России, кто выступает против этого жестокого поступка, и мы молимся, чтобы это безумие скорее было завершено», — сказано в сообщении на странице музыканта и его группы.
09:50
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что YouTube заблокировал канал «Эха» в Европе как связанный с «Газпромом». Однако при просмотре из Москвы YouTube-канал радиостанции по-прежнему доступен.
Накануне Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха» в России и отключил его от радиоэфира.
09:39
В центре Харькова после удара российских военных горят здания областного управления полиции и социологического факультета Национального университета имени Каразина, которое стоит рядом со зданием УВД, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
09:33
Американский Институт изучения войны, спонсируемый оборонным комплексом страны, опубликовал новую карту, на которой обозначено какие части территории Украины контролирует Россия. Карта практически не изменилась за сутки — из нового только то, что границы Мариуполя помечены как контролируемые российскими войсками, по заявлению самой России.
Минобороны России еще днем 28 февраля утверждало, что войска заблокировали город.
09:05
Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с антивоенными обложками, обратил внимание Znak.com. Группа выпускает газеты, который выходят в северных городах Свердловской области.
На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинск», «Про Североуральск», «Вечерний Карпинск» и «Глобус» (эта газета выходит в городе Серов) написано «Это безумие должно быть остановлено!».
Также газеты призывают оставить подпись под петицией против войны с Украиной. Ее подписало уже больше 1 млн человек.
08:48
08:43
Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка, сообщает РИА «Новости».
08:39
08:11
Центробанк решил не возобновлять сегодня торги на московской бирже в секции фондового рынка, передает РИА «Новости».
07:40
American Express приостановила сотрудничество с российскими банками, попавшими под санкции, а крупнейшая частная нефтяная компания в мире ExxonMobil объявила о начале выхода из проекта «Сахалин-1».
06:39
Российские войска заняли железнодорожный вокзал и речной порт в Херсоне еще 1 марта, рассказал «Радио Свобода» мэр города Игорь Колыхаев.
06:27
Леонид Агутин выступил против войны: «Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Все это в прошлом. Я не требую, ибо кому нужны мои требования. Я МОЛЮ — ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ! Договоритесь!».
05:19
США закроют воздушное пространство для российских самолетов, сообщил американский президент Джо Байден в своем обращении к Конгрессу.
05:15
С начала вторжения более полумиллиона человек покинули Украину в поисках убежища.
Вчера в центре Харькова у здания обладминистрации был нанесен мощный удар. В результате обстрела погибло не менее 10 человек, 20 пострадало. Обстрелы продолжались весь день.
В Киеве в результате ударов произошел взрыв в районе телебашни, которая стоит у мемориала Бабий Яр, где в годы второй мировой войны были убиты и захоронены тысячи евреев. По данным Украины, при обстреле погибли пять человек.
По требованию Генпрокуратуры были заблокированы сайты телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы». Станцию также отключили от радиоэфира. Власти обвиняют медиа в публикации ложных сведений о событиях в Украине.
Пентагон считает, что Россия задействовала в Украине уже более 80% подготовленной боевой силы, а многие воюющие с российской стороны — призывники.
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