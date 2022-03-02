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Актуально

Хроника войны с Украиной. День 7

02.03.2022

На 2 марта запланирован второй раунд переговоров.

03:06

В Киеве прогремела серия взрывов. The Kyiv Independent сообщает, что их было четыре — два последних раздались у станции метро «Дружба народов», в нескольких километрах от центра города.

02:59

Студентов Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова согнали на митинг в поддержку президента Владимира Путина, пишет «Новая газета» со ссылкой на источник на месте события.

По его словам, студентам не говорили об акции заранее. Сотрудники администрации вуза «зашли на пары к некоторым группам, раздали атрибутику и вывели на улицу».

«Новая» со ссылкой на фотографии с акции пишет, что студенты стояли с флагами России и вуза, а в руках держали футболки с портретом Путина и надписью #МыКомандаПрезидента. У главного входа в университет вывесили транспаранты с георгиевской лентой и словами #НамНеСтыдно.

Проректор КБГУ Султан Геккиев публиковал в сториз фотографии с акции. А до этого там же он размещал снимки людей, которые высказались против войны в Украине, и добавлял хештеги #ЕйСтыдно или #ЕмуСтыдноЧтоОнРоссиянин.

02:28

Попавшие под санкции Евросоюза банки отключат от международной платежной системы SWIFT 12 марта, передает ТАСС.

02:09

01:56

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан начал расследование российского вторжения в Украину, сообщается на сайте суда. Он предполагает, что совершались военные преступления и преступления против человечности.

«Несколько минут назад я уведомил президиум МУС о своем решении немедленно приступить к активному расследованию ситуации. Наша работу по сбору доказательств уже началась», — сообщил Хан.

Ранее прокурор объяснял, что Украина — не государство-участник Римского статута (страна не ратифицировала документ) и поэтому сама не может обратиться к офису прокурора. В связи с этим Хан просил государства-участники Римского статута поддержать его запрос в президиум суда о расследовании — на сегодняшний день он получил поддержку от 39 стран.

01:24

Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина погибла при обстреле Харькова, сообщает секретариат ОБСЕ в Вене.

«Марина была убита, когда доставляла продукты для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий», — сказано в сообщении.

00:28

Немецкие власти конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова, после того как он попал под санкции Евросоюза, пишет Forbes со ссылкой на три источников в яхтенной индустрии.

Речь идет о яхте Dilber стоимостью почти 600 миллионов долларов. Корабль сейчас находится в Гамбурге. 

Усманов купил яхту в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила ее по индивидуальному заказу больше четырех лет. 

00:09

Британская рок-группа Placebo отменила свое выступление в Москве на фестивале Park Live, которое должно было пройти в июле.

Группа высказалась против войны в Украине: «Наши сердца с народом Украины. Вы постоянно в наших мыслях».

Также в заявлении Placebo говорится о том, что группа устраивала туры по России на протяжении 20 лет: «Это душераздирающе видеть страну, которую мы любим и в которой у нас много друзей, втянутой в этот кошмар. Мы знаем — подавляющее большинство россиян выступают против этих варварских действий».

23:14

На Россию никто не нападал, напала она сама. Это не борьба с нацизмом. Это ложь и оскорбление истории России и Украины, оскорбление памяти наших предков, которые плечом к плечу сражались с нацизмом.

Президент Франции Эмманюэль Макрон

22:55

В магазине игр Steam ограничили способы оплаты для пользователей из России — для этого можно выбрать только PayPal или внутренний кошелек магазина, пишет DTF.

22:30

Украинская железная дорога (Укрзалізниця) обвинила российских военных в авиационном ударе по Южному вокзалу в Киеве. Предприятие отметило, что на вокзале проходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.

Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis. Здание вокзала устояло и не получило значительных повреждений. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, в результате случившегося разорвало крупную теплотрассу и часть Киева может остаться без тепла.

22:05

«Интерфакс-Украина»: на киевском вокзале произошел сильный взрыв. «Украинская правда» пишет, что взрыв произошел неподалеку от подземного перехода Южного железнодорожного вокзала.

22:04

Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Oracle написал в твиттере, что уже приостановил работу в России.

21:59

Минобороны России объявило о создании штаба по гуманитарному реагированию для помощи населению Украины. Российские войска намерены обеспечить украинцев питанием, водой и вещами первой необходимости, а также создать гуманитарные коридоры для выхода из зон боевых действий.

21:48

Крупнейшая европейская сеть магазинов одежды H&M также приостановила работу в России.

21:35

Роман Абрамович объявил о продаже «Челси». Все средства пойдут в фонд помощи жертвам войны в Украине.

21:32

США объявили о новом пакете санкций против России и Беларуси. В России ограничения затронут оборонный сектор, а также поставки оборудования для нефтепереработки. Помимо этого США закроют небо для российских самолетов. На Минск наложены ограничения по импорту высокотехнологичных товаров.

20:51

РБК: на совещании в Минтрансе для сохранения самолетов иностранного производства у российских компаний обсуждалась возможная национализация лайнеров

20:17

Генассамблея ООН приняла резолюцию, чтобы потребовать от России прекратить военные действия на Украине и вывести войска. За проголосовала 141 страна, против — 5 (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея), 35 стран воздержались.

Скриншот: результаты голосования

20:08

Би-би-си опубликовало подробные карты трех направлений вторжения российских войск на Украину.

19:59

Количество задержанных на антивоенных протестах в России за неделю превысило семь тысяч человек.

19:48

Минобороны России впервые за неделю войны озвучило собственные данные о потерях. В ведомстве подчеркнули, что ни срочники, ни курсанты в «специальной операции» не участвуют.

19:28

По словам главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского, украинская сторона приедет только утром 3 марта.

19:25

«Роскосмос» дал Лондону два дня на прекращение государственного участия в проекте спутникового интернета OneWeb. В противном случае глава корпорации Дмитрий Рогозин пригрозил отменить запуск.

19:13

Грузия вслед за Украиной собралась подать заявку о вступлении в Евросоюз.

18:53

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян назвал войну «чудовищной», но отверг призывы «немедленно встать на броневик и громко обозначить свою позицию». Он напомнил, что руководство «Яндекса» должно защищать «сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод».

18:40

Проект «Роскомсвобода», который отслеживает реестры Роскомнадзора, написал о возможном начале блокировки YouTube в России. Пока заблокирован сервисный адрес, который используется для хранения картинок и других элементов.

Роскомнадзор отрицает блокировку YouTube.

18:34

Радио «Серебряный Дождь» изменило сетку вещания. Без комментариев.

18:27

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал резервную трансляцию эфира «Эха Москвы» в интернете.

18:22

Сайт The Village заблокирован в России.

18:19

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба выступил «против любой войны». Он подчеркнул, что до последнего не хотел высказываться «по теме событий на Украине», потому что «не эксперт в политике». «Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены», — добавил футболист.

18:11

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сказали, что «более 2000 погибших мирных граждан» — это оценочное суждение, точных цифр у ведомства нет.

18:08

«Русская служба Би-би-си» собрала список компаний, прекративших бизнес в России.

17:51

Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков перестали быть долларовыми миллиардерами, отмечает РБК.

17:37

В России продолжаются антивоенные протесты. В Екатеринбурге на митинге начались задержания и собравшиеся пошли шествием по городу.

17:20

Бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала остановить войну: «Обращаюсь ко всем русским и украинцам: нужно не разделяться, а объединиться друг с другом — без выяснения, кто патриот, а кто нет. Мы или осознаем все вместе, или уничтожим мир, после чего через страдания придём к пониманию того, что надо уметь принимать выбор других».

17:04

Главный редактор «Дождя» (объявлен «иноагентом») Тихон Дзядко уехал из России. «После незаконной блокировки сайта Дождя, аккаунтов Дождя в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой.Мы будем обжаловать все принятые в отношении Дождя решения и продолжим работать, частично — удаленно», — написал он.

16:48

Пискарев рассказал, как будет работать уголовное наказание за фейки о действиях российских войск:

  • изготовление и распространение фейков — до 3 лет;
  • распространение в интернете или в организованной группе — от 5 до 10 лет;
  • в случае наступления опасных последствий — до 15 лет.

Для ускорения принятия поправок, их внесли ко второму чтению в другой законопроект. По словам Пискарева, документ будет принят во всех трех чтениях на ближайших заседаниях — первое из них запланировано на 4 марта.

16:36

Бывший руководитель сервиса «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова объявила об уходе из компании «в связи с тем, что Яндекс не отображает на главной странице yandex.ru информацию о том, что Российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных жителей».

16:33

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев объявил, что в парламент внесен законопроект об уголовном наказании «за распространение фейков о действиях» Вооруженных сил. Никаких подробностей или текста законопроекта пока нет.

16:20

Давайте не будем действительно вступать в политические споры на работе, дома, в соцсетях. Они только выжигают силы, которые нам нужны, чтобы делать свое дело. Я считаю своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина — во внутреннем обращении к сотрудникам

16:08

ГСЧС: более 2000 украинцев погибли с момента нападения России, не считая военнослужащих

16:04

Центробанк запретил некоторым иностранцам выводить из России деньги на свои зарубежные счета, говорится в сообщении регулятора. По информации РБК, речь идет о гражданах тех стран, которые ввели санкции против России.

Россиянам (налоговым резидентам России) запретили выводить валюту в иностранные банки с 1 марта.

15:59

В Москве полиция закрыла мастерскую Partisan Press, где печатали антивоенные плакаты.

15:34

Последствия обстрела центра Харькова.

15:02

Евросоюз запретил передавать в Россию банкноты евро.

15:00

Шеф-редактор русской версии RT, фигурантка «болотного дела» Мария Баронова рассказала, что уволилась с канала.

14:44

Евросоюз отключил от системы SWIFT российские банки ВТБ, «Открытие», ВЭБ.РФ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия» и Совкомбанк.

14:38

Журналист Оз Катерджи опубликовал фотографии последствий вчерашней бомбардировки киевской телебашни, которую провели российские войска. Он написал, что, хотя телестанция находится непосредственно рядом с Бабьим Яром, сам комплекс памяти жертв массовых расстрелов не пострадал. В результате бомбардировки, по данным киевской мэрии, погибли пять человек.

14:30

Киев подтвердил, что переговоры продолжатся вечером 2 марта.

14:24

Российское правительство анонсировало отсрочку от армии и льготную ипотеку для IT-специалистов. Все IT компании освободят на три года от проверок и от налога на прибыль.

13:56

В соцсетях начали рассказывать о проблемах с оплатой покупок через Apple Pay, в частности, в «Ашане». Москвичка, попросившая не называть свое имя, рассказала «Холоду», что, когда оплата телефоном с карты «Тинькофф» не сработала, сотрудница кассовой зоны подошла и сказала, что работает только платежная система МИР. Телефоны пресс-службы «Ашана», указанные на сайте сети, также не работают.

В Альфа-банке сообщили, что его карты работают через Apple и Google Pay, но советовали иметь при себе физическую пластиковую карту на всякий случай.

13:45

Несколько российских мужчин рассказали «Медиазоне» (объявлена «иноагентом»), что перед вылетом за границу в аэропорту им устроили «собеседование», на котором спрашивали про отношение к войне с Украиной и президенту России Владимиру Путину. Неизвестные сотрудники силовых ведомств также требовали разблокировать телефон, чтобы посмотреть переписку и каналы, на которые люди подписаны в телеграме.

12:44

Другие реплики с утреннего брифинга Кремля.

12:32

Кремль: российская делегация вечером 2 марта будет на месте для второго раунда переговоров.

12:19

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригрозил убрать со старта ракету со спутниками OneWeb, которые обеспечивают доступ в интернет из любой точки планеты. Он потребовал от компании гарантий, что спутники «не будут использованы в военных целях». Ранее на Украину поставили приемники спутникого интернета Starlink от компании Илона Маска SpaceX.

12:13

Алексей Навальный призвал людей, «где бы вы ни были», выходить каждый день на акции против войны с Украиной.

11:58

Центробанк запретил выплачивать дивиденды за границу.

11:55

Украинское посольство в Москве.

11:54

УНИАН и «Украинская правда» сообщают о высадке десанта в аэропорту Николаева.

11:39

Bellingcat (объявлен «иноагентом») установил, что удар по центральной площади Харькова был нанесен крылатой ракетой, которая по своим очертаниям напоминает «Калибр». Такие ракеты есть на вооружении только у российской армии.

Ранее в Харьковской обладминистрации рассказали, что за последние сутки под обстрелами погиб 21 человек.

11:35

Российские войска подошли вплотную к городу Энергодар, где находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Сотрудники электростанции вышли на дорогу, чтобы не пропустить их, рассказал представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз.

Минобороны России ранее утверждало, что контролирует территорию вокруг АЭС.

11:26

В уральское издательство «ВК-медиа» после выпуска тиража с антивоенными призывами пришла полиция, передает Znak.com.

11:23

Российские СМИ сообщают противоречивую информацию о втором раунде переговоров с Украиной. Сначала источник «Интерфакса» сказал, что они сдвигаются к концу недели. Потом об отсрочке сказал собеседник ТАСС. Но затем РИА «Новости», так же не рассказывая, откуда поступает информация, написало, что переговоры могут все равно пройти вечером 2 марта.

10:40

Польская погранслужба рассказала, что в страну прибыли уже 453 тысячи беженцев с Украины. Общее количество беженцев, по данным ООН на 1 марта, достигло 677 тысяч человек.

10:32

Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников ответил на сообщения, что местная больница начала принимать только раненых российских солдат с Украины. При этом он ни разу не упомянул ни солдат, ни войну, ни Украину: «Мы продолжаем работать в прежнем режиме, никаких изменений не произошло».

10:22

«Вчера утром на площади Свободы мы все были харьковчанами… Вчера вечером нас всех бомбили в Киеве и мы все снова погибли в Бабьем Яру от ракетного удара, хотя весь мир обещал постоянно: больше никогда», — Зеленский выступил с утренним обращением к украинцам.

10:06

Российские войска взяли под контроль Херсон, утверждают в Минобороны России.

10:02

Ник Кейв отменил концерты в России и Украине, которые должны были пройти летом.

«Наши мысли и любовь храброму народу Украины, их героическому лидеру и всем тем, кто страдает от этой бессмысленной войны. Украина, мы с тобой и со всеми в России, кто выступает против этого жестокого поступка, и мы молимся, чтобы это безумие скорее было завершено», сказано в сообщении на странице музыканта и его группы.

09:50

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что YouTube заблокировал канал «Эха» в Европе как связанный с «Газпромом». Однако при просмотре из Москвы YouTube-канал радиостанции по-прежнему доступен.

Накануне Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха» в России и отключил его от радиоэфира. 

09:39

В центре Харькова после удара российских военных горят здания областного управления полиции и социологического факультета Национального университета имени Каразина, которое стоит рядом со зданием УВД, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

09:33

Американский Институт изучения войны, спонсируемый оборонным комплексом страны, опубликовал новую карту, на которой обозначено какие части территории Украины контролирует Россия. Карта практически не изменилась за сутки — из нового только то, что границы Мариуполя помечены как контролируемые российскими войсками, по заявлению самой России.

Минобороны России еще днем 28 февраля утверждало, что войска заблокировали город.

09:05

Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с антивоенными обложками, обратил внимание Znak.com. Группа выпускает газеты, который выходят в северных городах Свердловской области.

На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинск», «Про Североуральск», «Вечерний Карпинск» и «Глобус» (эта газета выходит в городе Серов) написано «Это безумие должно быть остановлено!».

Также газеты призывают оставить подпись под петицией против войны с Украиной. Ее подписало уже больше 1 млн человек.

08:48

08:43

Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка, сообщает РИА «Новости».

08:39

08:11

Центробанк решил не возобновлять сегодня торги на московской бирже в секции фондового рынка, передает РИА «Новости».

07:40

American Express приостановила сотрудничество с российскими банками, попавшими под санкции, а крупнейшая частная нефтяная компания в мире ExxonMobil объявила о начале выхода из проекта «Сахалин-1».

06:39

Российские войска заняли железнодорожный вокзал и речной порт в Херсоне еще 1 марта, рассказал «Радио Свобода» мэр города Игорь Колыхаев.

06:27

Леонид Агутин выступил против войны: «Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Все это в прошлом. Я не требую, ибо кому нужны мои требования. Я МОЛЮ — ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ! Договоритесь!».

05:19

США закроют воздушное пространство для российских самолетов, сообщил американский президент Джо Байден в своем обращении к Конгрессу.

05:15

С начала вторжения более полумиллиона человек покинули Украину в поисках убежища.

Вчера в центре Харькова у здания обладминистрации был нанесен мощный удар. В результате обстрела погибло не менее 10 человек, 20 пострадало. Обстрелы продолжались весь день.

В Киеве в результате ударов произошел взрыв в районе телебашни, которая стоит у мемориала Бабий Яр, где в годы второй мировой войны были убиты и захоронены тысячи евреев. По данным Украины, при обстреле погибли пять человек.

По требованию Генпрокуратуры были заблокированы сайты телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы». Станцию также отключили от радиоэфира. Власти обвиняют медиа в публикации ложных сведений о событиях в Украине.

Пентагон считает, что Россия задействовала в Украине уже более 80% подготовленной боевой силы, а многие воюющие с российской стороны — призывники.

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Автор
редакция «Холода»
Сюжет
Война
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