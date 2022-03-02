Хроника войны с Украиной. День 7

На 2 марта запланирован второй раунд переговоров.

03:06

В Киеве прогремела серия взрывов. The Kyiv Independent сообщает, что их было четыре — два последних раздались у станции метро «Дружба народов », в нескольких километрах от центра города.

02:59

Студентов Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х.М. Бербекова согнали на митинг в поддержку президента Владимира Путина, пишет «Новая газета» со ссылкой на источник на месте события.

По его словам, студентам не говорили об акции заранее. Сотрудники администрации вуза «зашли на пары к некоторым группам, раздали атрибутику и вывели на улицу».

«Новая» со ссылкой на фотографии с акции пишет, что студенты стояли с флагами России и вуза, а в руках держали футболки с портретом Путина и надписью #МыКомандаПрезидента. У главного входа в университет вывесили транспаранты с георгиевской лентой и словами #НамНеСтыдно.

Проректор КБГУ Султан Геккиев публиковал в сториз фотографии с акции. А до этого там же он размещал снимки людей, которые высказались против войны в Украине, и добавлял хештеги #ЕйСтыдно или #ЕмуСтыдноЧтоОнРоссиянин.

02:28

Попавшие под санкции Евросоюза банки отключат от международной платежной системы SWIFT 12 марта, передает ТАСС.

02:09

Це Баленсіага і це єдиний пост бренду pic.twitter.com/RZ1TzNnr9q — пані N (@ps__natasha) March 2, 2022

01:56

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан начал расследование российского вторжения в Украину, сообщается на сайте суда. Он предполагает, что совершались военные преступления и преступления против человечности.

«Несколько минут назад я уведомил президиум МУС о своем решении немедленно приступить к активному расследованию ситуации. Наша работу по сбору доказательств уже началась», — сообщил Хан.

Ранее прокурор объяснял, что Украина — не государство-участник Римского статута (страна не ратифицировала документ) и поэтому сама не может обратиться к офису прокурора. В связи с этим Хан просил государства-участники Римского статута поддержать его запрос в президиум суда о расследовании — на сегодняшний день он получил поддержку от 39 стран.

01:24

Сотрудница Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марина Фенина погибла при обстреле Харькова, сообщает секретариат ОБСЕ в Вене.

«Марина была убита, когда доставляла продукты для своей семьи в городе, ставшем зоной боевых действий», — сказано в сообщении.

00:28

Немецкие власти конфисковали яхту российского миллиардера Алишера Усманова, после того как он попал под санкции Евросоюза, пишет Forbes со ссылкой на три источников в яхтенной индустрии.

Речь идет о яхте Dilber стоимостью почти 600 миллионов долларов. Корабль сейчас находится в Гамбурге.

Усманов купил яхту в 2016 году у немецкой судостроительной компании Lürssen, которая строила ее по индивидуальному заказу больше четырех лет.

00:09

Британская рок-группа Placebo отменила свое выступление в Москве на фестивале Park Live, которое должно было пройти в июле.

Группа высказалась против войны в Украине: «Наши сердца с народом Украины. Вы постоянно в наших мыслях».

Также в заявлении Placebo говорится о том, что группа устраивала туры по России на протяжении 20 лет: «Это душераздирающе видеть страну, которую мы любим и в которой у нас много друзей, втянутой в этот кошмар. Мы знаем — подавляющее большинство россиян выступают против этих варварских действий».

23:14

На Россию никто не нападал, напала она сама. Это не борьба с нацизмом. Это ложь и оскорбление истории России и Украины, оскорбление памяти наших предков, которые плечом к плечу сражались с нацизмом. Президент Франции Эмманюэль Макрон

22:55

В магазине игр Steam ограничили способы оплаты для пользователей из России — для этого можно выбрать только PayPal или внутренний кошелек магазина, пишет DTF.

22:30

Украинская железная дорога (Укрзалізниця) обвинила российских военных в авиационном ударе по Южному вокзалу в Киеве. Предприятие отметило, что на вокзале проходит эвакуация тысяч украинских женщин и детей.

Снаряд ударил вблизи гостиницы Ibis. Здание вокзала устояло и не получило значительных повреждений. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

По словам советника главы МВД Антона Геращенко, в результате случившегося разорвало крупную теплотрассу и часть Киева может остаться без тепла.

22:05

«Интерфакс-Украина»: на киевском вокзале произошел сильный взрыв. «Украинская правда » пишет, что взрыв произошел неподалеку от подземного перехода Южного железнодорожного вокзала.

22:04

Крупнейший в мире производитель программного обеспечения Oracle написал в твиттере, что уже приостановил работу в России.

21:59

Минобороны России объявило о создании штаба по гуманитарному реагированию для помощи населению Украины. Российские войска намерены обеспечить украинцев питанием, водой и вещами первой необходимости, а также создать гуманитарные коридоры для выхода из зон боевых действий.

21:48

Крупнейшая европейская сеть магазинов одежды H&M также приостановила работу в России.

21:35

Роман Абрамович объявил о продаже «Челси». Все средства пойдут в фонд помощи жертвам войны в Украине.

21:32

США объявили о новом пакете санкций против России и Беларуси. В России ограничения затронут оборонный сектор, а также поставки оборудования для нефтепереработки. Помимо этого США закроют небо для российских самолетов. На Минск наложены ограничения по импорту высокотехнологичных товаров.

20:51

РБК: на совещании в Минтрансе для сохранения самолетов иностранного производства у российских компаний обсуждалась возможная национализация лайнеров

20:17

Генассамблея ООН приняла резолюцию, чтобы потребовать от России прекратить военные действия на Украине и вывести войска. За проголосовала 141 страна, против — 5 (Россия, Белоруссия, Сирия, КНДР, Эритрея), 35 стран воздержались.

Скриншот: результаты голосования

20:08

Би-би-си опубликовало подробные карты трех направлений вторжения российских войск на Украину.

19:59

Количество задержанных на антивоенных протестах в России за неделю превысило семь тысяч человек.

19:48

Минобороны России впервые за неделю войны озвучило собственные данные о потерях. В ведомстве подчеркнули, что ни срочники, ни курсанты в «специальной операции» не участвуют.

19:28

По словам главы российской делегации на переговорах Владимира Мединского, украинская сторона приедет только утром 3 марта.

19:25

«Роскосмос» дал Лондону два дня на прекращение государственного участия в проекте спутникового интернета OneWeb. В противном случае глава корпорации Дмитрий Рогозин пригрозил отменить запуск.

19:13

Грузия вслед за Украиной собралась подать заявку о вступлении в Евросоюз.

18:53

Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян назвал войну «чудовищной», но отверг призывы «немедленно встать на броневик и громко обозначить свою позицию». Он напомнил, что руководство «Яндекса» должно защищать «сервисы, необходимые для живущих в стране людей, как электричество или водопровод».

18:40

Проект «Роскомсвобода», который отслеживает реестры Роскомнадзора, написал о возможном начале блокировки YouTube в России. Пока заблокирован сервисный адрес, который используется для хранения картинок и других элементов.

Роскомнадзор отрицает блокировку YouTube.

18:34

Радио «Серебряный Дождь» изменило сетку вещания. Без комментариев.

18:27

Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал резервную трансляцию эфира «Эха Москвы» в интернете.

18:22

Сайт The Village заблокирован в России.

18:19

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба выступил «против любой войны». Он подчеркнул, что до последнего не хотел высказываться «по теме событий на Украине», потому что «не эксперт в политике». «Я против дискриминации по национальному признаку. Мне не стыдно, что я русский. Я горжусь тем, что я русский. И не понимаю, почему сейчас должны страдать спортсмены», — добавил футболист.

18:11

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины сказали, что «более 2000 погибших мирных граждан» — это оценочное суждение, точных цифр у ведомства нет.

18:08

«Русская служба Би-би-си» собрала список компаний, прекративших бизнес в России.

17:51

Гендиректор «Яндекса» Аркадий Волож и основатель Тинькофф-банка Олег Тиньков перестали быть долларовыми миллиардерами, отмечает РБК.

17:37

В России продолжаются антивоенные протесты. В Екатеринбурге на митинге начались задержания и собравшиеся пошли шествием по городу.

17:20

Бывшая депутат Госдумы Наталья Поклонская призвала остановить войну: «Обращаюсь ко всем русским и украинцам: нужно не разделяться, а объединиться друг с другом — без выяснения, кто патриот, а кто нет. Мы или осознаем все вместе, или уничтожим мир, после чего через страдания придём к пониманию того, что надо уметь принимать выбор других».

17:04

Главный редактор «Дождя» (объявлен «иноагентом») Тихон Дзядко уехал из России. «После незаконной блокировки сайта Дождя, аккаунтов Дождя в ряде соцсетей, а также угроз в адрес некоторых сотрудников очевидно, что личная безопасность некоторых из нас находится под угрозой.Мы будем обжаловать все принятые в отношении Дождя решения и продолжим работать, частично — удаленно», — написал он.

16:48

Пискарев рассказал, как будет работать уголовное наказание за фейки о действиях российских войск:

изготовление и распространение фейков — до 3 лет;

распространение в интернете или в организованной группе — от 5 до 10 лет;

в случае наступления опасных последствий — до 15 лет.

Для ускорения принятия поправок, их внесли ко второму чтению в другой законопроект. По словам Пискарева, документ будет принят во всех трех чтениях на ближайших заседаниях — первое из них запланировано на 4 марта.

16:36

Бывший руководитель сервиса «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова объявила об уходе из компании «в связи с тем, что Яндекс не отображает на главной странице yandex.ru информацию о том, что Российские войска обстреливают города Украины и убивают мирных жителей».

16:33

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев объявил, что в парламент внесен законопроект об уголовном наказании «за распространение фейков о действиях» Вооруженных сил. Никаких подробностей или текста законопроекта пока нет.

16:20

Давайте не будем действительно вступать в политические споры на работе, дома, в соцсетях. Они только выжигают силы, которые нам нужны, чтобы делать свое дело. Я считаю своей личной целью сделать так, чтобы люди и компании прошли этот период с как можно меньшими потерями. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина — во внутреннем обращении к сотрудникам

16:08

ГСЧС: более 2000 украинцев погибли с момента нападения России, не считая военнослужащих

16:04

Центробанк запретил некоторым иностранцам выводить из России деньги на свои зарубежные счета, говорится в сообщении регулятора. По информации РБК, речь идет о гражданах тех стран, которые ввели санкции против России.

Россиянам (налоговым резидентам России) запретили выводить валюту в иностранные банки с 1 марта.

15:59

В Москве полиция закрыла мастерскую Partisan Press, где печатали антивоенные плакаты.

15:34

Последствия обстрела центра Харькова.

15:02

Евросоюз запретил передавать в Россию банкноты евро.

15:00

Шеф-редактор русской версии RT, фигурантка «болотного дела» Мария Баронова рассказала, что уволилась с канала.

14:44

Евросоюз отключил от системы SWIFT российские банки ВТБ, «Открытие», ВЭБ.РФ, Новикомбанк, Промсвязьбанк, «Россия» и Совкомбанк.

14:38

Журналист Оз Катерджи опубликовал фотографии последствий вчерашней бомбардировки киевской телебашни, которую провели российские войска. Он написал, что, хотя телестанция находится непосредственно рядом с Бабьим Яром, сам комплекс памяти жертв массовых расстрелов не пострадал. В результате бомбардировки, по данным киевской мэрии, погибли пять человек.

Just back from the site of last night’s Russian strike, the target was definitely the building directly next to the TV tower. There is a narrow street between it and the small park the houses the Babyn Yar Holocaust Memorial site. There was no ordinance found inside the site. pic.twitter.com/05jd761coe — Oz Katerji (@OzKaterji) March 2, 2022

14:30

Киев подтвердил, что переговоры продолжатся вечером 2 марта.

14:24

Российское правительство анонсировало отсрочку от армии и льготную ипотеку для IT-специалистов. Все IT компании освободят на три года от проверок и от налога на прибыль.

13:56

В соцсетях начали рассказывать о проблемах с оплатой покупок через Apple Pay, в частности, в «Ашане». Москвичка, попросившая не называть свое имя, рассказала «Холоду», что, когда оплата телефоном с карты «Тинькофф» не сработала, сотрудница кассовой зоны подошла и сказала, что работает только платежная система МИР. Телефоны пресс-службы «Ашана», указанные на сайте сети, также не работают.

В Альфа-банке сообщили, что его карты работают через Apple и Google Pay, но советовали иметь при себе физическую пластиковую карту на всякий случай.

13:45

Несколько российских мужчин рассказали «Медиазоне» (объявлена «иноагентом»), что перед вылетом за границу в аэропорту им устроили «собеседование», на котором спрашивали про отношение к войне с Украиной и президенту России Владимиру Путину. Неизвестные сотрудники силовых ведомств также требовали разблокировать телефон, чтобы посмотреть переписку и каналы, на которые люди подписаны в телеграме.

12:44

Другие реплики с утреннего брифинга Кремля.

12:32

Кремль: российская делегация вечером 2 марта будет на месте для второго раунда переговоров.

12:19

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригрозил убрать со старта ракету со спутниками OneWeb, которые обеспечивают доступ в интернет из любой точки планеты. Он потребовал от компании гарантий, что спутники «не будут использованы в военных целях». Ранее на Украину поставили приемники спутникого интернета Starlink от компании Илона Маска SpaceX.

12:13

Алексей Навальный призвал людей, «где бы вы ни были», выходить каждый день на акции против войны с Украиной.

10/11 Каждого арестованного должны сменить двое пришедших.

Если — для прекращения войны — мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки. — Alexey Navalny (@navalny) March 2, 2022

11:58

Центробанк запретил выплачивать дивиденды за границу.

11:55

Украинское посольство в Москве.

11:54

УНИАН и «Украинская правда» сообщают о высадке десанта в аэропорту Николаева.

11:39

Bellingcat (объявлен «иноагентом») установил, что удар по центральной площади Харькова был нанесен крылатой ракетой, которая по своим очертаниям напоминает «Калибр». Такие ракеты есть на вооружении только у российской армии.

Ранее в Харьковской обладминистрации рассказали, что за последние сутки под обстрелами погиб 21 человек.

We enhanced the CCTV images from the moment the missile hit the cultural/administrative building in Kharkiv. It matches the countours and dimensions of 3M54-1 Kalibr. Obviously, Ukraine has no such missiles. https://t.co/cQVPmgDvVt pic.twitter.com/MG82sZ4PTz — Christo Grozev (@christogrozev) March 2, 2022

11:35

Российские войска подошли вплотную к городу Энергодар, где находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Сотрудники электростанции вышли на дорогу, чтобы не пропустить их, рассказал представитель пресс-службы АЭС Андрей Туз.

Минобороны России ранее утверждало, что контролирует территорию вокруг АЭС.

11:26

В уральское издательство «ВК-медиа» после выпуска тиража с антивоенными призывами пришла полиция, передает Znak.com.

11:23

Российские СМИ сообщают противоречивую информацию о втором раунде переговоров с Украиной. Сначала источник «Интерфакса» сказал, что они сдвигаются к концу недели. Потом об отсрочке сказал собеседник ТАСС. Но затем РИА «Новости», так же не рассказывая, откуда поступает информация, написало, что переговоры могут все равно пройти вечером 2 марта.

10:40

Польская погранслужба рассказала, что в страну прибыли уже 453 тысячи беженцев с Украины. Общее количество беженцев, по данным ООН на 1 марта, достигло 677 тысяч человек.

#Pomagamy🇺🇦

Wczoraj tj.01.03 do Polski wjechało z Ukrainy 98 tys. osób.



Od 24.02 #funkcjonariuszeSG odprawili w przejściach granicznych z🇺🇦 ponad 453 tys. osób uciekających z objętej wojną Ukrainy.#SGPomaga #solidarnizukraina pic.twitter.com/BwaFqfYgHi — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) March 2, 2022

10:32

Глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников ответил на сообщения, что местная больница начала принимать только раненых российских солдат с Украины. При этом он ни разу не упомянул ни солдат, ни войну, ни Украину: «Мы продолжаем работать в прежнем режиме, никаких изменений не произошло».

10:22

«Вчера утром на площади Свободы мы все были харьковчанами… Вчера вечером нас всех бомбили в Киеве и мы все снова погибли в Бабьем Яру от ракетного удара, хотя весь мир обещал постоянно: больше никогда», — Зеленский выступил с утренним обращением к украинцам.

10:06

Российские войска взяли под контроль Херсон, утверждают в Минобороны России.

10:02

Ник Кейв отменил концерты в России и Украине, которые должны были пройти летом.

«Наши мысли и любовь храброму народу Украины, их героическому лидеру и всем тем, кто страдает от этой бессмысленной войны. Украина, мы с тобой и со всеми в России, кто выступает против этого жестокого поступка, и мы молимся, чтобы это безумие скорее было завершено», — сказано в сообщении на странице музыканта и его группы.

09:50

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что YouTube заблокировал канал «Эха» в Европе как связанный с «Газпромом». Однако при просмотре из Москвы YouTube-канал радиостанции по-прежнему доступен.

Накануне Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха» в России и отключил его от радиоэфира.

09:39

В центре Харькова после удара российских военных горят здания областного управления полиции и социологического факультета Национального университета имени Каразина, которое стоит рядом со зданием УВД, сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

09:33

Американский Институт изучения войны, спонсируемый оборонным комплексом страны, опубликовал новую карту, на которой обозначено какие части территории Украины контролирует Россия. Карта практически не изменилась за сутки — из нового только то, что границы Мариуполя помечены как контролируемые российскими войсками, по заявлению самой России.

Минобороны России еще днем 28 февраля утверждало, что войска заблокировали город.

NEW #Ukraine Conflict Update: The next major phase of #Russian offensive operations will likely begin within the next 24 hours and play out over the ensuing 48-72 hours. Read the report and see the map from @TheStudyofWar and @criticalthreats https://t.co/iQIdzWp1VP pic.twitter.com/cOijqxQ1sQ — ISW (@TheStudyofWar) March 2, 2022

09:05

Уральская издательская группа «ВК-медиа» выпустила газеты с антивоенными обложками, обратил внимание Znak.com. Группа выпускает газеты, который выходят в северных городах Свердловской области.

На сегодняшних выпусках газет «Вечерний Краснотурьинск», «Про Североуральск», «Вечерний Карпинск» и «Глобус» (эта газета выходит в городе Серов) написано «Это безумие должно быть остановлено!».

Также газеты призывают оставить подпись под петицией против войны с Украиной. Ее подписало уже больше 1 млн человек.

08:48

08:43

Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка, сообщает РИА «Новости».

08:39

08:11

Центробанк решил не возобновлять сегодня торги на московской бирже в секции фондового рынка, передает РИА «Новости».

07:40

American Express приостановила сотрудничество с российскими банками, попавшими под санкции, а крупнейшая частная нефтяная компания в мире ExxonMobil объявила о начале выхода из проекта «Сахалин-1».

06:39

Российские войска заняли железнодорожный вокзал и речной порт в Херсоне еще 1 марта, рассказал «Радио Свобода» мэр города Игорь Колыхаев.

06:27

Леонид Агутин выступил против войны: «Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Все это в прошлом. Я не требую, ибо кому нужны мои требования. Я МОЛЮ — ОСТАНОВИТЕ ВОЙНУ! Договоритесь!».

05:19

США закроют воздушное пространство для российских самолетов, сообщил американский президент Джо Байден в своем обращении к Конгрессу.

05:15

С начала вторжения более полумиллиона человек покинули Украину в поисках убежища.

Вчера в центре Харькова у здания обладминистрации был нанесен мощный удар. В результате обстрела погибло не менее 10 человек, 20 пострадало. Обстрелы продолжались весь день.

В Киеве в результате ударов произошел взрыв в районе телебашни, которая стоит у мемориала Бабий Яр, где в годы второй мировой войны были убиты и захоронены тысячи евреев. По данным Украины, при обстреле погибли пять человек.

По требованию Генпрокуратуры были заблокированы сайты телеканала «Дождь» и радиостанции «Эхо Москвы». Станцию также отключили от радиоэфира. Власти обвиняют медиа в публикации ложных сведений о событиях в Украине.

Пентагон считает, что Россия задействовала в Украине уже более 80% подготовленной боевой силы, а многие воюющие с российской стороны — призывники.

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